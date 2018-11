F3 – Incidente Macao | aggiornamenti sulle condizioni di Sophia Floersch | il primo

F3 - Gp Macao : spavento per la tedesca Floersch - Incidente in pista : Macao - La 17enne tedesca Sophia Floersch del team Van Amersfroot Racing è stata protagonista di uno spaventoso incidente a 11 giri dalla conclusione del Gp di Macao di F3: è finita in testacoda, ...

F3 Gp Macao - spaventoso Incidente per Sophia Floersch. Il video : spaventoso incidente al Gp di Macao di F3 per Sophia Floersch del team Van Amersfroot Racing. La 17enne pilota tedesca è finita in testacoda in una curva a una velocità di oltre 200 km/h, colpendo un'...

F3 – Incidente Macao - coinvolte 5 persone : gli aggiornamenti sulle condizioni dei feriti : Cinque persone coinvolte nell’Incidente di questa mattina al Gp di Macao: le condizioni dei feriti dopo il volo della macchina di Sophia Floersch Questa mattina un terribile Incidente durante il Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3 ha lasciato tutti col fiato sospeso. La vettura di Sophia Floersch è stata sparata via, come un proiettile, fuori pista, ad undici giri dal termine della corsa. La 17enne pilota tedesca è stata trasportata ...

F3 - spaventoso Incidente al Gp di Macao : la pilota tedesca vola fuori pista. Le immagini dello scontro : spaventoso incidente a 11 giri dalla conclusione del Gp di Macao di F3, in Cina, con protagonista Sophia Floersch. La 17enne tedesca finisce in testacoda, colpisce un’altra monoposto, si impenna a termina la sua corsa contro le reti di protezione dopo un volo pauroso. Nell’incidente, oltre Floersch, sono coinvolte altre quattro persone, tutte coscienti durante il trasferimento in ospedale: il pilota giapponese Sho Tsuboi, colpito dalla tedesca, ...

F3 – Chi è Sophia Floersch? La 17enne tedesca protagonista del terribile Incidente del Gp di Macao [GALLERY] : Dal karting al test di F3: ecco chi è Sophia Floersch, la pilota 17enne protagonista del terribile incidente di oggi al Gp di Macao Momenti terrificanti oggi al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3: ad undici giri dal termine della corsa un terribile incidente ha coinvolto la vettura di Sophia Floersch, sparata via come un proiettile fuori dalla pista (QUI LO SPAVENTOSO VIDEO). La FIA ha fatto sapere, con un comunicato stampa ufficiale, ...

F3 - grave Incidente nel Gp di Macao : la Floersch schizza fuori pista e finisce in ospedale : «Spero che tutti stiano bene dopo questo incidente», ha detto Mick Schumacher, figlio del campione del mondo di Formula 1 Michael Schumacher, presente anche lui in pista.

F3 - Incidente al Gp di Macao : paura per Sophia Floersch : Un terribile incidente ha funestato il gran Premio di Macao. Durante un Gp di Formula 3, la VARmotorsport guidata dalla pilota tedesca Sophia Floersch è arrivata ad velocità in curva e ha perso il volo della sua auto andando a schiantarsi contro le barriere di protezione. Ancora incerte le condizioni della giovane, anche se le prime informazioni parlano di 'pilota cosciente', mentre sarebbero gravi le condizioni degli operatori che si trovavano ...

VIDEO Terribile Incidente a Macao - Sophia Floersch contro le reti di protezione! La macchina schizza in area - ci sono dei feriti : Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è ...

VIDEO Terribile Incidente a Macao - Sophia Floersch contro le reti di protezioni! La macchina schizza in area : Bruttissimo incidente durante il GP di Macao valido per la World Cup della Formula 3, gara a cui sta partecipando anche Mick Schumacher. Sophia Floersch infatti è letteralmente volata con la propria monoposto contro le reti di protezione: la sua monoposto, già in testacoda, ha colpito un’altra vettura, si è impennata ed è schizzata a tre metri d’altezza volando poi contro le reti come un vero e proprio proiettile. La tedesca è ...

F3 – Incidente Macao - il comunicato della FIA : Sophia Floersch trasportata in ospedale : Terribile Incidente al Gp di Macao di F3: gli aggiornamenti della FIA dopo lo spaventoso volo di Sophia Floersch Momenti terribili al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3: ad undici giri dal termine della gara uno spaventoso volo ha lasciato tutti col fiato sospeso. Un Incidente shock in pista per Sophia Floersch: la 17enne della VanAmersfoortRacing è letteralmente volata fuori dal circuito, finendo violentemente fuori pista. Il comunicato ...

F3 - Incidente shock a Macao : Sophia Floersch come un proiettile - il volo è terribile! [VIDEO] : Terribile Incidente per Sophia Floersch al Gp di Macao di F3: volo shock e gara interrotta Si sta disputando il Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3. Grande attenzione sul giovane Mick Schumacher, partito oggi sesto dopo una qualifica non troppo soddisfacente. Ad 11 giri dal termine della corsa, però, un Incidente shock ha costretto ...