F3 – Chi è Sophia Floersch? La 17enne tedesca protagonista del terribile incidente del Gp

sportfair

: Ecco chi è Sophia Floersch, la 17enne protagonista del terribile incidente di oggi al #MacauGp - Sport_Fair : Ecco chi è Sophia Floersch, la 17enne protagonista del terribile incidente di oggi al #MacauGp - STVIGMAS : ADESSSO VOLGIO SAPERE CHI HA dettO A TZUYU CHE OGGI MI SENTIVO STRESSATA PERCHE SENNO NON POSTAVA. SOPHIA DID YOU ??? @lifewithsoph1 - Lo_statistico : Mia nipote Sophia (parla appena) è entrata nella fase 'chi è? cos'è?' ?? -

(Di domenica 18 novembre 2018) Dal karting al test di F3: ecco chi è, la pilotadeldi oggi al Gp di Macao Momenti terrificanti oggi al Gp di Macao di Coppa del Mondo di F3: ad undici giri dal termine della corsa unha coinvolto la vettura di, sparata via come un proiettile fuori dalla pista (QUI LO SPAVENTOSO VIDEO). La FIA ha fatto sapere, con un comunicato stampa ufficiale, che la giovane pilota è cosciente ed è stata portata in ospedale per accertamenti. Ma chi èpilota, gareggia nel campionato FIA di Formula 3 cn la Van Amersfoort Racing. Figlia di Alexanderha iniziato col karting all’età di 5 anni e, mentre frequenta la Grammar School Oberhaching, coltiva anche la passione per il windsurf e per lo sci. Dopo l’esordio in F4 che l’ha fatta entrare ...