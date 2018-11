F1 Esports Pro Series - Altro successo della Mercedes | è doppietta anche nel mondo

F1 Esports Pro Series - doppietta della Mercedes : Dopo essersi assicurata il titolo piloti con Lewis Hamilton e quello costruttori, la Mercedes ha festeggiato la doppietta anche con i... videogiochi. Grazie a Brendon Leigh e Daniel Bereznay, infatti, ...

eFootballPro - anche il Nantes nella manifestazione Esports targata Konami : Nantes esports Konami. Il mondo del calcio sta ormai guardando con sempre maggiore interesse al successo riscontrato dagli esports e ai possibili ricavi che si possono generare. anche il Nates FC, in collaborazione con Konami, ha così annunciato l’intenzione di prendere parte a eFootball.Pro, il torneo riservato ai club professionistici internazionali, creato da queste due […] L'articolo eFootballPro, anche il Nantes nella ...

Esports - Mondiali di Street Fighter V : un italiano vola a Parigi! Pronti a fare il tifo per Geecko : Il Red Bull Kumite, un evento di fama internazionale, metterà in scena l’ultima fase dei Mondiali di Street Fighter V. L’intero weekend, che comprende il 10 e l’11 novembre, verrà organizzato all’interno della Salle Wagram di Parigi, e vedrà i migliori sedici giocatori al mondo affrontarsi in scontri fino all’ultimo sangue virtuale! Tra di loro, anche un italiano fa la sua prima apparizione nella scena competitiva degli eSport. Sarà Geecko, ...

Esports - FIFA 2019 è ingiocabile? Tutti i problemi del celebre videogioco di calcio : Si scherza spesso sui server di varie case, molti meme ormai invadono internet sparlando dei problemi legati al multiplayer. È comunque brutto quando questi problemi si verificano, e questa volta è il caso di EA. Infatti, i problemi di FIFA 19 si ripercuotono sui pro-player che si scagliano brutalmente sul gioco. Lag, button delay… i problemi di FIFA 19 lo rendono “ingiocabile” Nel video qui sopra, riportiamo Krasi, campione europeo ...

Esports - Mondiali LoL 2018 : definite le finaliste. La data e il programma dell’atto conclusivo : Pochi minuti fa abbiamo scoperto, ufficialmente, quali saranno i due team finalisti dei Mondiali di LoL. Ma non ve li diremo subito, per evitare spoiler indigesti a chi preferisce scoprirlo leggendo il pezzo, oppure vedendo i replay dei sei game giocati tra ieri e oggi. Sì, perché ieri è andata in onda la sfida tra G2 e Invictus, mentre oggi hanno giocato Fnatic e Cloud9. America, Asia ed Europa in ballo per due soli posti. Andiamo a vedere ...

Esports - Jade Raymond lascia la EA Motive! Chi guiderà lo studio? Progetto su un gioco di Star Wars : Jade Raymond, che in passato ha lavorato per Ubisoft e ha contribuito alla creazione di capolavori come Assassin’s Creed, ha lasciato la sua posizione all’interno di EA. Così facendo, ha dovuto lasciare anche lo studio da lei stessa fondato tre anni fa: EA Motive. Chi condurrà ora lo studio che porta avanti un Progetto ancora non ben definito su un gioco di Star Wars? La risposta ce la fornisce direttamente EA con la sua dichiarazione. Jade ...

Esports : Mirabilandia e FIFA 19 protagonisti della season five targata LiveLeague : FIFA 19 si candida già a titolo di imperatore della console. Dopo aver fatto registrare un autentico boom di acquisti nelle ultime settimane a livello internazionale, l’ultimo capitolo di casa EA si sta ritagliando uno spazio sempre più grande all’interno di kermesse e tornei competitivi sportivi. Una delle prime location ufficiali che ospiteranno le finali di un torneo competitivo del videogame sarà il parco giochi di Mirabilandia (a Ravenna in ...

Milan Games Week : Fortnite - Hearthstone e League of Legends i protagonisti dell’arena di PG Esports : Il 5 Ottobre aprirà i battenti l’edizione 2018 della Milan Games Week, la principale fiera italiana dedicata al mercato videoludico, e come ormai consuetudine gli Esports avranno un ruolo da protagonista con il “Radio 105 MGW EsportsHOW“, un’area da 16mila metri quadri dedicata interamente ai videogame competitivi che vedrà al suo interno due arene gestite rispettivamente da PG Esports ed ESL Italia. La PG Arena fa il suo ...