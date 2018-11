F 3 World Cup | LIVE il 65° Gran Premio di Macao

Equitazione - FEI Dressage World Cup Stoccarda 2018 : vince ancora Isabell Werth - dominio tedesco : Conclusa a Stoccarda la tappa della World Cup di Dressage: anche in Germania, dopo il netto successo di Lione, si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Bella Rose vince con 85.660 davanti alla connazionale Dorothee Schneider su Sammy Davis jr., che si accontenta della piazza d’onore con 81.840 (quasi quattro punti percentuali di ...

Tennis - Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup : “Non è sostenibile per noi giocatori” : Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i Tennisti sarà ulteriormente complicata. “La questione della Coppa Davis e della World ...

Equitazione - FEI World Cup 2018-2019 : i convocati dell’Italia per la tappa di Stoccarda : Quinta tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018-19. Sarà la città Stoccarda ad ospitare uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master avrà in programma gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e ad altre gare minori. Nella prova di salto saranno tre i cavalieri azzurri protagonisti a Stoccarda. Il primo è Michael Cristofoletti che gareggerà con Belony, Cabaliero 2 e Sig Debalia; ...

Pattinaggio artistico a rotelle - World Cup 2018 : buona la prima del precision con il sistema rollart. Tutti i risultati : L’imponente Adriatic Arena di Pesaro, impianto polivalente che ospita dai grandi concerti alla serie A di basket passando per le visionarie opere liriche del Rossini Opera Festival, ha accolto lo scorso fine settimana la prima edizione della World Cup, competizione internazionale di Pattinaggio artistico a rotelle riservata ai gruppi show, precision e quartetti. La gara è stata di particolare rilevanza per più motivi: in primis per la ...

Equitazione - FEI World Cup Stoccarda 2018-2019 : in Germania spazio a dressage - salto e driving : Nuova tappa per la FEI World Cup di Equitazione 2018/19, che questa settimana fa tappa a Stoccarda, in Germania, in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il German Master vedrà infatti disputarsi gare di dressage, salto e driving, oltre alla competizione riservata ai pony e alle gare minori, per una full immersion di cinque giorni nel mondo dei cavalli. Tra i protagonisti annunciati c’è sicuramente la padrona di casa ...

Rugby - Qualificazioni World Cup 2019 : vittorie per Canada e Germania - sabato lo scontro diretto decisivo : A Marsiglia oggi si è disputata la prima giornata del torneo di ripescaggio che assegna l’ultimo posto per la World Cup che si disputerà il prossimo anno in Giappone: la vincente farà parte della Pool B con Nuova Zelanda, Sudafrica, Italia e Namibia. Nella tornata odierna vittorie di Canada e Germania, che sabato prossimo si sfideranno in un confronto che sa di spareggio qualificazione. Canada-KENYA 65-19 Sfida a senso unico, indirizzata ...

Triathlon - World Cup Miyazaki 2018 : chiude con un podio Delian Stateff - terzo! Buona prestazione corale degli azzurri : Si chiude con una gara su distanza olimpica la stagione 2018 del Triathlon: a Miyazaki, in Giappone, cala il sipario sulla World Cup con la prova nipponica che chiamava gli atleti a misurarsi con 1500 metri (due giri da 750 m) a nuoto, 40 km (7 giri da 5.7 km) di ciclismo e 10 km (4 giri da 2.5 km) di corsa. Nella prova maschile centra il gradino più basso del podio Delian Stateff, che completa la prova a 37″ dallo spagnolo Vicente ...

Il Sud Corea vince la sua terza Overwatch World Cup : Il Sud Corea vince la sua terza Overwatch World Cup, dimostrando ancora una volta di essere la migliore nell'FPS arena targato Blizzard. Il paesere si è infatti aggiudicato la terza vittoria consecutiva alla Coppa del Mondo, cosa non da poco.Come riporta Gamereactor, la squadra non ha perso una sola serie in ciascuna delle sue tre vittorie, e ha superato il Regno Unito per un 2-0 nelle semifinali, per poi battere la Cina per 4-0 in finale.La ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Lione 2018 : Lorenzo De Luca torna a ruggire e scala la classifica : torna in gara Ensor de Litrange LXII e Lorenzo De Luca torna subito a volare: l’azzurro ha chiuso al secondo posto nella tappa di Lione della World Cup di salto ostacoli. Delle tredici puntate in programma, quella transalpina era la quarta e De Luca ha mosso la classifica dopo aver saltato le prime due prove ed aver poi fatto registrare lo zero a Verona. Per la classifica verranno presi poi in considerazione i sette migliori risultati ...

Equitazione - FEI World Cup Driving Lione 2018 : successo dell’elvetico Jérome Voutaz - rovinata la festa olandese : Si è disputata a Lione, in Francia, la prima tappa della FEI Driving World Cup di Equitazione: a rovinare la festa olandese, con gli Orange che avevano monopolizzato i primi tre posti in qualifica, ci ha pensato lo svizzero Jérome Voutaz, che dopo essersi guadagnato il drive-off per il rotto della cuffia ha messo in riga gli olandesi Koos De Ronde e Bram Chardon. L’elvetico Voutaz ha chiuso la prova di spareggio in 163.52, mentre De Ronde ...

Equitazione - FEI World Cup Jumping Lione 2018 : Lorenzo De Luca secondo! L’azzurro si inchina solo all’elvetico Martin Fuchs : Il circuito maggiore di Equitazione ha fatto tappa in Francia: a Lione oggi si è tenuta la tappa di Coppa del Mondo di salto ostacoli che ha visto concludersi da pochissimo l’evento clou. Una sfida tra i migliori 40 binomi al mondo che ha riservato ben dieci netti sul percorso base ed una grande sfida ulteriore al jump-off. Ad imporsi è stato l’elvetico Martin Fuchs su Clooney, che ha completato anche il secondo tracciato con un ...

Equitazione - FEI Driving World Cup 2018-19 : tripudio olandese nella prima giornata : Nuova tappa per la Coppa del Mondo di Equitazione, specialità Driving, che a Lione ha visto un vero e proprio tripudio olandese nella prima competizione, con ben tre orange ai primi tre posti, che si sono giocati il primato al drive-off. Il successo va infatti al terzetto composto da Bram Chardon, Lianne Chardon e Mauritis Hallo, capaci di completare la prova in 322.65 secondi (appena 4” di penalità), aggiudicandosi il montepremi di ...

Equitazione - FEI Dressage World Cup Lione 2018 : vince Isabell Werth - 15° Pierluigi Sangiorgi : Conclusa a Lione la tappa della World Cup di Dressage: in Francia si impone a mani basse la tedesca Isabell Werth, che vince praticamente per distacco su tutti gli avversari. L’amazzone teutonica su Emilio vince con 84.410 davanti allo svedese Patrik Kittel su Delatio, che si accontenta della piazza d’onore con 80.980 (quasi tre punti percentuali e mezzo di ritardo). Terza piazza e gradino più basso del podio per l’amazzone ...

Triathlon - World Cup Miyazaki 2018 : per l’ultima recita stagionale otto azzurri in gara : Si chiuderà con una gara su distanza olimpica la stagione 2018 del Triathlon: sabato 10 novembre a Miyazaki, in Giappone, calerà il sipario sulla World Cup con la prova nipponica che chiamerà gli atleti a misurarsi con 1500 metri (due giri da 750 m) a nuoto, 40 km (7 giri da 5.7 km) di ciclismo e 10 km (4 giri da 2.5 km) di corsa. Nella prova maschile a difendere i colori dell’Italia saranno Gianluca Pozzatti, Alessandro Fabian, Davide ...