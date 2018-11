Ex fidanzata Dybala | parla Antonella Cavalieri | “ecco perchè ci siamo lasciati”

calcioweb.eu

: Ex fidanzata #Dybala, parla #AntonellaCavalieri: “ecco perchè ci siamo lasciati” - CalcioWeb : Ex fidanzata #Dybala, parla #AntonellaCavalieri: “ecco perchè ci siamo lasciati” - JuventusNewsUN : ?? Antonella Cavalieri: «Ecco perché ho lasciato Dybala» ?? L'ex fidanzata della Joya: «Tradimento? Non l'ho mai vis… - SerieANewsUN : ?? Antonella Cavalieri: «Vi racconto la fine dell'amore con Dybala» ?? L'ex fidanzata della Joya: «Tradimento? Non l… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Exdurante la trasmissione Pomeriggio 5, ecco il motivo della rottura con l’attaccante della Juventus: “ciconosciuti a 18 anni in Argentina quando lui non era ancora famoso. Io studiavo all’Università. Sul web ogni giorno usciva la notizia di una donna diversa. Lui diceva che mi dovevo abituare a questa situazione. Tradimento? Non l’ho mai visto con un’altra, sono state le mie amiche a dirmi che l’hanno visto con un’altra. Non l’ho lasciato io, è stata una decisione presa da entrambi. È successo a marzo di quest’anno. Ci eravamo già lasciati a giugno dell’anno scorso, poi eravamo tornati insieme e avevamo deciso di riprovarci. Non credo che lui mi amasse ancora, adesso però sto meglio. Non so se ci sia rimasto male, non cipiù sentiti. Non mi ha mai dedicato un gol. Glielo dicevo spesso a cena, scherzando. E ...