Elezioni di medio termine | una settimana dopo | la carica dei Dem

Demi Lovato fuori dalla riabilitazione? La popstar è tornata a casa per le Elezioni di medio termine 2018 (foto) : Dopo tre mesi di ricovero Demi Lovato è fuori dalla riabilitazione? La foto che la ritrae alle urne per le elezioni di medio termine 2018 che si sono tenute negli Stati Uniti il 6 novembre per rieleggere il Congresso e i governatori di alcuni stati sembra confermare la fine del periodo di rehab per la cantante. I rumors di inizio novembre parlavano infatti di una conclusione felice del periodo di riabilitazione per la Lovato dopo l'overdose ...

Alle Elezioni di medio termine va in scena la lotta Obama vs Trump : Il messaggio che vorrebbero far passare è "l'economia va alla grande come non andava da tempo, non interrompete questo ciclo". I parlamentari democratici invece vorrebbero che il voto di metà mandato ...