Eletta la Consulta regionale giovani Avis Umbria

Municipio X : Emanuela Borin Eletta presidente della Consulta Sociale : Roma – Alla presenza, come peraltro prevede il regolamento, della presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo, ha preso il via la Consulta del Sociale. In totale le Consulte sono 6 e sono frutto, come ha sottolineato Di Pillo “di un lungo lavoro che ha riguardato anche alcuni cambiamenti rispetto al regolamento delle precedenti Amministrazioni. Oggi – ha proseguito la presidente rivolta ai rappresentanti delle associazioni presenti ...