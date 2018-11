Ecco la nuova Como Nuoto Fra sette giorni si gioca

Amici 18 - la nuova classe - i professori e le lacrime di Martina : Ecco cosa è successo nella prima puntata : Amici 18 ha preso il via proprio oggi su Canale 5 tra lacrime e sorrisi perché alcuni dei ragazzi arrivati al terzo step è andato avanti ma altri hanno lasciato il loro posto nella scuola. Ad aprire la puntata ci ha pensato Irama che dopo aver cantato il suo nuovo singolo ha portato a casa il disco d’oro per Giovani. Subito dopo la padrona di casa presenta i nuovi professori ovvero Timor Steffens per il ballo e Stash e Alex Britti per il canto. ...

La 35enne Francesca Biffi è la nuova presidente di Agrimercato di LEcco e Como : Lecco, 16 novembre 2018 - Nuovo presidente e nuovo consiglio direttivo per l'associazione Agrimercato di Como e Lecco . Alla presidenza è stata aletta Francesca Biffi , 35 anni di Galbiate , che ...

Il rugby torna su DAZN : Ecco il test match Irlanda-Nuova Zelanda : Non c’è solo il calcio a catturare l’interesse degli appassionati di sport nel weekend in arrivo. Proseguono infatti gli appuntamenti con i test autunnali di rugby, prove interessanti per verificare lo stato di forma dei match chiamati a scendere in campo. Una delle gare più interessanti è quella che vedrà sfidarsi Irlanda e Nuova Zelanda. […] L'articolo Il rugby torna su DAZN: ecco il test match Irlanda-Nuova Zelanda è stato ...

Batwoman - Ecco la prima foto della nuova eroina : Per quanto riguarda le trasposizioni dei fumetti Dc Comics una cosa è ormai certa: mentre l’universo cinematografico ha i suoi continui tentennamenti, quello televisivo (indipendente dai film) gode invece di ottima salute ed è in continua espansione. Il cosiddetto Arrowverse, infatti, conta attualmente quattro serie (Arrow, The Flash, Super Girl e Legends of Tomorrow) senza considerare gli attesissimi crossover, tutti in onda sul canale ...

The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le adozioni a distanza di ActionAid : “Ecco come smuovere le coscienze” : Anche quest’anno il gruppo di comici e videomaker napoletani The Jackal ha realizzato la campagna di natale per ActionAid. Per l’occasione sono volati direttamente in Africa, per insegnare ai suoi abitanti tutti i trucchi per realizzare “la campagna pubblicitaria definitiva” L'articolo The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le adozioni a distanza di ActionAid: “Ecco come smuovere le coscienze” ...

Vieri si confessa : ''Una bimba e la musica - Ecco la mia nuova vita'' : Non mancano i ricordi dell'infanzia passata in Australia: ''Essendo cresciuto lì, credevo di poter diventare il miglior giocatore di tennis o di cricket del mondo'' ma per fortuna scelse il calcio ...

MotoGp – Dovizioso si proietta alla nuova stagione : “Ecco il nostro obiettivo per l’anno prossimo” : Andrea Dovizioso commenta la sua stagione in Ducati in vista dell’ultimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp a Valencia Il diciannovesimo ed ultimo round del Motomondiale domenica scenderà in pista sul circuito di Valencia. In vista di questo importante capitolo conclusivo i piloti sono chiamati nel giovedì pre-gara a tirare i bilanci delle loro intense stagioni. Dopo il sesto posto nel Gp di Malesia, Andrea Dovizoso si ...

Tennis - Ecco la nuova Coppa del Mondo : si gioca in Australia dal 2020 : Ufficialmente chiamata Atp Cup, il torneo riprende la tradizione inaugurata con la Coppa del Mondo disputata nella città tedesca di Düsseldorf tra il 1978 e il 2012, di solito a maggio in ...

Campi Flegrei : Ecco il processo che potrebbe rendere possibile una nuova eruzione della caldera : Ipotizzare l’evoluzione magmatica dei Campi Flegrei attraverso un nuovo modello sul lunghissimo termine – ovvero su decine di migliaia di anni – è il risultato di Long-term magmatic evolution reveals the beginning of a new caldera cycle at Campi Flegrei, il lavoro a firma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), La Sapienza Università di Roma, Politecnico federale di Zurigo (ETH) e Università di Cardiff e ...

Spotify - Ecco la nuova app per Apple Watch : Le novità ruotano anzitutto intorno al maggiore controllo delle attività in corso sull'account Spotify direttamente dal quadrante dello smartWatch più venduto del mondo. Durante gli impegni ...

Angela Cavagna - Ecco la nuova vita dell’icona sexy degli anni ’80 : bikini - ville da sogno e party a bordo piscina alle Canarie : È stata il sogno erotico degli italiani alla fine degli anni Ottanta, quando faceva l’infermiera sexy a Striscia la Notizia, oggi invece conduce una vita da sogno alle Canarie, dove si divide tra giornate a bordo piscina e party esclusivi. Stiamo parlando di Angela Cavagna, la mora maggiorata anti-Sabrina Salerno. A vederla oggi nelle foto in bikini che pubblica sul suo “bombastico” profilo Instagram (dove conta 19mila ...

F1 - Hamilton regala il quinto titolo alla Mercedes : Ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp del Brasile : Pokerissimo della Mercedes, il team di Brackley vince il quinto titolo Costruttori grazie alla vittoria di Hamilton in Brasile La Mercedes si laurea campione del mondo dei Costruttori per la quinta volta consecutiva, un successo arrivato grazie al trionfo di Hamilton nel Gp del Brasile, abile a precedere sul traguardo Verstappen e Raikkonen. Niente da fare per la Ferrari, costretta ad arrendersi dopo il terzo posto di Iceman e il sesto di ...