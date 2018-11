È possibile sopportare un partner infedele?

vanityfair

(Di domenica 18 novembre 2018) Abbandono Inferiorità RifiutoGelosia Esclusione Nella tradizionale concezione italiana della coppia, la fedeltà rappresenta un tratto imprescindibile. È forse normale in una società come la nostra, in cui l’intimità è fortemente sessualizzata. Ma non appena si esce dalle astrazioni, la realtà appare spesso diversa. Il tradimento è un’eventualità frequente e segna in modo indelebile l’equilibrio di una relazione. Recentemente Simona Ventura ha dichiarato di essere stata consapevole dei tradimenti dell’ex marito Stefano Bettarini, scegliendo comunque la via del silenzio. Una sorta di cecità voluta, un condono emotivo di fronte a un fatto che probabilmente, se portato alla luce, sarebbe troppo doloroso da accettare. La Ventura non è naturalmente l’unica a scegliere questa strada. Forse dopo tanti anni si può accettare di smorzare la presa sull’altro, di sfumare il senso di possesso che è ...