È nata Stella | la figlia di Christian Vieri e Costanza Caracciolo | l' annuncio social

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono genitori : “E’ nata Stella” : Milano, Vieri diventa papà e annuncia su Instagram: “E’ nata Stella” Fiocco rosa per Christian Vieri e Costanza Caracciolo, ex velina: è nata la piccola Stella. Per l’ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito – tra le altre – le maglie di Juve, Inter, Milan e Lazio, è la prima figlia. L’annuncio è stato dato dallo stesso Vieri attraverso una story su Instagram. Scongiurato il rischio ...

E' nata Stella - la figlia di Sangiorgi dei Negramaro : Giuliano Sangiorgi ha annunciato sui social la nascita di Stella, la sua prima figlia avuta con la compagna Ilaria Macchia. "Benvenuta amore mio!"

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà : è nata una ‘piccola’… Stella! : Giuliano Sangiorgi dei Negramaro è diventato papà, il cantante pugliese lo ha annunciato sui social network “È nata Stella Sangiorgi. Roma ore 2.35. 3 novembre 2018. Benvenuta amore mio! “: così Giuliano dei Negramaro annuncia sui social la nascita della sua primogenita. Il cantante di Lecce ha avuto la gioia di veder nascere la sua piccola Stella, frutto dell’amore dell’artista pugliese e della compagna Ilaria ...

