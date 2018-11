È nata Stella | la figlia di Bobo Vieri e Costanza Caracciolo

huffingtonpost

(Di domenica 18 novembre 2018) Fiocco rosa per Cristian: èla piccola. Per l'ex centravanti della nazionale, che in carriera ha vestito le maglie di Juve, Inter, Milan e Lazio, è la prima. L'annuncio è stato dato dallo stesso, con il mezzo di comunicazione che più preferisce: attraverso una story su Instagram. "Ci sei, sei pronta?", chiede. "Prontissimi", risponde, nel video girato in ospedale prima del parto. La foto di una, accompagda due emoticon a forma di cuore, rivelano il nome e il sesso della piccola. Sui social una pioggia d'auguri per l'ex calciatore e la modella.