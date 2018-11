Domenica Live | parla la sorella di Mauro Icardi | “Lui e Wanda Nara non mi parlano più

ilfattoquotidiano

: Le date di Roma previste al Quirinetta vengono spostate a Largovenue per un problema che non dipende da noi. IL LIV… - IRAMAPLUME : Le date di Roma previste al Quirinetta vengono spostate a Largovenue per un problema che non dipende da noi. IL LIV… - lorenzojova : . @LaStampa : arriva il singolo “Chiaro di luna”, domenica il live in onda su tre canali tv @LaStampa - VivoConcerti : Irama: le date di Roma previste al Quirinetta vengono spostate a Largo venue. IL LIVE DI DOMENICA 25/11 È POSTICIPA… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Ivanadell’attaccante dell’Inter, è stata ospite ae a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io lo contatto ma lui non mi risponde – ha detto Ivana, nota in Argentina per aver partecipato al Grande Fratello – Forse adisturba che io lo contatti ma non so il motivo di ciò. Sono qui per questo, perché non so quale sia il problema: io ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le sue fidanzate, prima di. Lei mi ha bloccato su Instagram ma non so perché, non le ho fatto niente.mi ha detto che chiedevo dei soldi a ...