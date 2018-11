Domenica Live | Dodi Battaglia e la moglie Paola | tra il matrimonio felice e la malattia

Diverbio a Domenica Live - la Cipriani contro Cecchi Paone : Francesca Cipriani ha dichiarato tempo fa di essersi presa una cotta per Walter Nudo, l'attore italocanadese rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. La vulcanica abruzzese si è scagliata verbalmente contro Alessandro Cecchi Paone nel salotto di Domenica Live in quanto, a suo dire, il presentatore avrebbe influenzato negativamente Walter con il quale la donna spera di iniziare una conoscenza. In realtà quest'ultimo è apparso abbastanza ...

Il fidanzato di Jane Alexander a Domenica Live : “Non eravamo in crisi - non ce l’ho con Elia” : Gianmarco Amicarelli a Domenica Live: cosa ha detto il fidanzato di Jane Alexander su Elia Fongaro Prima intervista televisiva per Gianmarco, il fidanzato di Jane Alexander. L’uomo ha parlato per la prima volta dopo quanto accaduto al Grande Fratello Vip tra l’attrice di Elisa di Rivombrosa e Elia Fongaro. A Domenica Live Gianmarco ha chiarito […] L'articolo Il fidanzato di Jane Alexander a Domenica Live: “Non eravamo in ...

Jane Alexander e Elia : Gianmarco rompe il silenzio a Domenica Live : Domenica Live: Gianmarco parla di Jane Alexander e Elia Fongaro Barbara d’Urso a Domenica Live ha intervistato poco fa l’ex di Jane Alexander, Gianmarco. Quest’ultimo è la prima volta, che ha parlato in Tv dopo che la sua fidanzata ha iniziato un’amicizia decisamente particolare con Elia Fongaro all’interno della casa più spiata dagli italiani. E oggi da Barbara d’Urso, Gianmarco, visibilmente deluso in volto, ...

L’ex di Dybala torna sui tradimenti del calciatore - Antonella Cavalieri a Domenica Live : “non ci parliamo più” : L’ex fidanzata di Dybala a ‘Domenica Live’, la bella Antonella Cavalieri spiega i motivi della rottura con il calciatore della Juventus Una storia lunga e tormentata quella tra Antonella Cavalieri e Paulo Dybala, terminata lo scorso inverno dopo la scoperta dei tradimenti da parte del calciatore della Juventus. La bellissima argentina, che ora cerca fortuna in Italia, è apparsa oggi nel salotto di Barbara d’Urso in ...

Domenica Live - Rocco Siffredi : "Ho sempre detto che sto cadendo a pezzi - c'è solo una parte che mi funziona ancora!" : Da Budapest, Rocco Siffredi era in collegamento con la moglie Rosa, dopo la notizia dell'operazione che l'ha visto protagonista.prosegui la letturaDomenica Live, Rocco Siffredi: "Ho sempre detto che sto cadendo a pezzi, c'è solo una parte che mi funziona ancora!" pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 17:53.

Domenica Live - Gianmarco Amicarelli su Jane Alexander : "Non sapevo di questa crisi - penso che sia la persona che mi ha fatto soffrire di più nella vita" : "Ti manca Jane?" ha chiesto Barbara d'Urso. "Sì, la sto aspettando" ha risposto Elia Fongaro, parlando di Jane Alexander e ammettendo di provare un sentimento per lei. Queste le parole dell'ex concorrente del Grande Fratello Vip prima dell'ingresso del fidanzato della donna, Gianmarco Amicarelli, in studio a Domenica Live.prosegui la letturaDomenica Live, Gianmarco Amicarelli su Jane Alexander: "Non sapevo di questa crisi, penso che sia la ...

Marchesa - scontro con Patrizia De Blanck a Domenica Live. Ma - a sorpresa - per entrambe arrivano dei baci : scontro acceso a Domenica Live. Sotto i riflettori, ancora Patrizia De Blanck e Daniela Del Secco , 'Marchesa per identificazione personale' come sottolinea Barbara D'Urso . Nelle passate puntate, ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone sotto attacco a Domenica Live : 'Hai fatto della violenza verbale nei miei confronti'. Maria Monsè , in studio a Domenica Live, attacca Alessandro Cecchi Paone per le parole sulla figlia Perla , che ha definito 'attrice nana'. Maria ...

Francesca Cipriani piange a Domenica Live per Alessandro Cecchi Paone : Alessandro Cecchi Paone fa pace con la figlia della Monsè e con Fabio Basile Alessandro Cecchi Paone è stato il primo ospite del talk dedicato al Grande Fratello Vip oggi a Domenica Live, il quale si è trovato davanti i suoi nemici televisivi conosciuti all’interno della Casa, come Maria Monsè e Elia Fongaro. La donna si è subito alzata regalando al noto conduttore una spilla rossa a forma di fiocco, affermando che fosse vergognosa la ...

Domenica Live - Mila Suarez su Alex Belli : "Ama le donne ma non è mai innamorato di nessuna" : Mila Suarez è stata ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per parlare della fine della sua storia con Alex Belli. L'attore aveva respinto le accuse di violenza fatte dalla sua ex compagna e, proprio a Domenica Live, aveva raccontato la sua versione dei fatti. Oggi, 18 novembre 2018, Mila è tornata nel programma.prosegui la letturaDomenica Live, Mila Suarez su Alex Belli: "Ama le donne ma non è mai innamorato di nessuna" pubblicato su ...

Domenica Live - l'ex di Dybala Antonella Cavalieri si smaschera da sola : perché ha lasciato lo juventino : A Domenica live con Barbara D'Urso è il turno della showgirl Antonella Cavalieri, attesissima ex fidanzata dello juventino Paulo Dybala. Dopo un'intervista nella quale aveva raccontato della rottura ...

Filippo Nardi a Domenica Live : ecco il bacio con la Marchesa | VIDEO : Perfino questa Domenica, grazie a Filippo Nardi, a Domenica Live si sono toccati picchi altissimi di trash. Cosa è accaduto? In studio, sotto gli occhi increduli di Barbara d’Urso, il conte, ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2018 e del Grande Fratello, ha chiesto il permesso di baciare sulla bocca la Marchesa d’Aragona. L’unico che l’ha sempre difesa ha sbalordito presenti e telespettatori a casa ed è passato ...

Domenica Live - Francesca Cipriani offesa dalle parole di Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip : "Dice cose brutte, che sono una stupida, Ma non la vedi "E' mostruosa?" Ha iniziato a offendere, domani chiamo l'avvocato per diffamazione. Sempre baci e saluti e poi mi parla male... Mi stavano deridendo lui e la Weber"prosegui la letturaDomenica Live, Francesca Cipriani offesa dalle parole di Alessandro Cecchi Paone al Grande Fratello Vip pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 16:55.

Domenica Live - parla la sorella di Mauro Icardi : “Lui e Wanda Nara non mi parlano più. Lei dice che chiedevo soldi per rifarmi il seno : bugie” : Ivana Icardi, sorella dell’attaccante dell’Inter Mauro, è stata ospite a Domenica Live e a Barbara D’Urso ha raccontato di non avere più rapporti con il fratello e sua moglie Wanda Nara: “Io non ho mai detto parole cattive su di loro perché per me mio fratello è una parte della mia vita anche se non ci vediamo tanto quanto mi piacerebbe. Ma veramente non so cosa succede, non so se ce l’ha con me o con la mia famiglia. Io ...