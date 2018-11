Dodi Battaglia | la moglie rivela la guarigione miracolosa dal tumore | «Grazie a

Vieni da me - Caterina Balivo e il dolore di Dodi Battaglia : 'Una brutta malattia - cosa mi ha guarito' : Dodi Battaglia , nel corso dell'odierna puntata di Vieni da me , il programma del pomeriggio condotto da Caterina Balivo , si è sottoposto all'intervista della cassettiera. Tra gli oggetti la ...

Vieni da me - Dodi Battaglia : ‘Mia moglie ha avuto una brutta malattia - è guarita grazie alla fede’ : “È guarita grazie alla fede. Ho avuto paura di perderla: per fortuna la medicina è andata avanti, quindi sarebbe stato peggio se fosse successo 20 anni fa”. Dodi Battaglia, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me nella puntata in onda giovedì 15 novembre, parla della brutta malattia che ha colpito sua moglie 6 anni fa. Il musicista dei Pooh, sotopostosi all’intervista della cassettiera, ricorda anche i suoi esordi nel mondo ...