Diverbio a Domenica Live | la Cipriani contro Cecchi Paone

(Di domenica 18 novembre 2018) Francescaha dichiarato tempo fa di essersi presa una cotta per Walter Nudo, l'attore italocanadese rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip. La vulcanica abruzzese si è scagliata verbalmenteAlessandronel salotto diin quanto, a suo dire, il presentatore avrebbe influenzato negativamente Walter con il quale la donna spera di iniziare una conoscenza. In realtà quest'ultimo è apparso abbastanza freddo, dimenticando persino il nome dellae sottolineando le loro diversità. Alessandroha dichiarato nel salottole della D'Urso che Walter non si sarebbe unito ad alcuna donna per un anno, per cui non potrebbe mai iniziare frequentando Francesca. Quest'ultima ha urlato ad Alessandro che lui la conosce da dieci anni e che non comprende il perchè di questa sua presa di posizione negativa nei suoi confronti. ...