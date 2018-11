Distrofia muscolare | la raccolta fondi “In viaggio con Luca” | fino al 2 dicembre la

ilfattoquotidiano

: ?? Dal 18/11 al 2/12 DONA al 45594!Sostieni @Parent_Project e il progetto'Formazione e consulenza fisioterapica per… - NemoSud : ?? Dal 18/11 al 2/12 DONA al 45594!Sostieni @Parent_Project e il progetto'Formazione e consulenza fisioterapica per… - rosariaizzor : RT @Laurantonini: Dal 18 novembre al 1 dicembre abbiamo tutti la possibilità di aiutare delle persone affette da distrofia muscolare di Duc… - alessandrabucc7 : RT @Laurantonini: Dal 18 novembre al 1 dicembre abbiamo tutti la possibilità di aiutare delle persone affette da distrofia muscolare di Duc… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Il diritto alla cura delle persone con, in particolare quelle condi Duchenne e di Becker, è al centro della nuova campagna nazionale didell’associazione Parent Project onlus. L’iniziativa di sensibilizzazione dell’organizzazione di pazienti e genitori con figli distrofici si chiama Incon Luca e “consentirà – spiega al Fatto.it il presidente di Parent Project Luca Genovese – di raggiungere tutte le famiglie coinvolte, con un aggancio forte qual è quello dell’approccio fisioterapico, fondamentale per contrastare quelle retrazioni tendinee e quei difetti di postura che fanno scadere la qualità di vita dei nostri figli e che hanno riflessi anche sulla loro longevità”. Si svolgerà dal 18 novembre al 22018 e chiunque può sostenere l’iniziativa inviando un sms al numero 45594, in queste date sarà possibile ...