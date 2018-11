it.sputniknews

: #Diplomazia americana spera in accordo di #pace tra #governo e #talebani in #Afghanistan - sputnik_italia : #Diplomazia americana spera in accordo di #pace tra #governo e #talebani in #Afghanistan - rubertex : RT @sputnik_italia: Ex cancelliere tedesco #Schroeder si lamenta dell'#occupazione americana - paolo_arcaro : RT @sputnik_italia: Ex cancelliere tedesco #Schroeder si lamenta dell'#occupazione americana -

(Di domenica 18 novembre 2018) Zalmay Khalilzad, l'inviato speciale USA per il processo di riconciliazione nazionale in, ha affermato in un incontro con la stampa a Kabul di auspicare nel raggiungimento di undi ...