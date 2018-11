Diego Luna | «Ora che finalmente posso essere mio padre»

Serie tv prequel di Star Wars Rogue One con Diego Luna su Disney+ - lo streaming Disney (con già sito italiano) : Il CEO Disney Bob Iger ha parlato del futuro della società a un incontro con gli investitori concentrandosi principalmente sulla tanto attesa e chiacchierata piattaforma di streaming che da oggi in poi chiameremo semplicemente Disney+ e non "streaming Disney".La piattaforma Disney+ arriverà verso la fine del 2019 e Iger ha confermato i piani per un investimento globale e non solo pensato per gli Stati Uniti, anche se non ha rivelato tutti ...

Disney conferma la serie su Rogue One - Diego Luna di Narcos torna nello spin-off di Star Wars : Il servizio streaming della Disney prende forma. La casa di Topolino conferma la serie su Rogue One, il fortunato spin-off della saga cinematografica di Star Wars. La Lucasfilm ha annunciato la produzione di uno show prequel incentrato su Cassian Andor, personaggio interpretato da Diego Luna nel film del 2016. L'attore di Narcos riprenderà tale ruolo per la serie su Rogue One. Il progetto, ancora senza titolo, secondo la prima sinossi ...

Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico come ne “Il Padrino” : “È una serie sul potere” : La prima volta di Diego Luna al Lucca Comics 2018 con Narcos Messico in anteprima per il pubblico italiano a pochi giorni dal debutto su Netflix è stata un'esperienza unica. L'attore, noto ai più per il ruolo in Rogue One: A Star Wars Story, è diventato il cattivo principale del nuovo capitolo della saga di Narcos, che dopo aver raccontato gli anni della Colombia martoriata dal terrorista Pablo Escobar e dai suoi rivali del cartello di Cali si ...

Narcos : Messico - Michael Pena e Diego Luna : 'I nostri narcos affascinanti? No - sono terrificanti' : Ma è preoccupante ciò che accade nel mondo, non solo in Messico, la società si sta polarizzando e questo è molto pericoloso. Dobbiamo combattere per unirci agli altri, il cambiamento spetta ai ...

Anteprima di Narcos 4 – Messico al Lucca Comics 2018 a novembre coi protagonisti Michael Peña e Diego Luna : biglietti in prevendita : Michael Peña e Diego Luna saranno in Italia per partecipare al Lucca Comics & Games 2018, che ospita l'Anteprima di Narcos 4 - Messico sabato 3 novembre. Tra eventi, proiezioni, spazi creativi e mostre, l'edizione numero 52 della kermesse in programma dal prossimo 31 ottobre al 4 novembre a Lucca proporrà infatti diverse anteprime, tra cui quelle di Doctor Who 11 (mesi prima della messa in onda su Rai4) e Narcos 4. Quest'anno Netflix ...

Nuova foto e poster ufficiale di Narcos 4 – Messico - Diego Luna è l’ex poliziotto diventato “El Padrino” : Insieme al poster ufficiale di Narcos 4 - Messico, una Nuova immagine promozionale anticipa il ritorno della serie cult di Netflix, in arrivo coi nuovi episodi il 16 novembre 2018. Dopo aver raccontato l'ascesa e la caduta di Pablo Escobar nelle prime due stagioni, proseguendo con la parabola del Cartello di Cali nella terza, la serie creata da Eric Newman si riposiziona cambiando ambientazione e tornando indietro nel tempo per raccontare ...