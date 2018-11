: Stamattina migliaia di studenti marciavano per le strade in protesta. Siamo passati dal bonus cultura e la no-tax a… - MatteoRichetti : Stamattina migliaia di studenti marciavano per le strade in protesta. Siamo passati dal bonus cultura e la no-tax a… - AndreaRomano9 : Nel 2015 @luigidimaio accusava Domenico De Siano di abusivismo a Ischia. Oggi lo stesso @luigidimaio chiede allo st… - TeresaBellanova : Torna il condono a #Ischia. Sapete come? #Berlusconi e i suoi votano con la maggioranza di governo. Come era, Luigi… -

"Ilcontinua ad andarein maniera solida". Così il leader del M5S, Dial Corriere della Sera in merito ai dissidenti del Movimento. Certo, dice "4 senatori hanno lasciato l'Aula, ma io devo far rispettare il contratto di", a loro ci penseranno "i probiviri". Nega divisioni con Salvini sui rifiuti, tanto che "lunedì saremo tutti insieme a Caserta per firmare il protocollo sulla Terra dei Fuochi". Con la Ue? "Siamo prontio a più tagli ma le riforme restano"(Di domenica 18 novembre 2018)