Di Maio | toni concilianti con Salvini dopo le tensioni sugli inceneritori | “Non ci

Manovra - Di Maio apre a dialogo con Europa : 'Ma riforme restano'. A Salvini : 'Abbassare i toni' : L'apertura del vicepremier pentastellato sarebbe per clausole su deficit e maggiori tagli. Domani l'Eurogruppo e il 21 le decisioni della Commissione sulla legge di Bilancio italiana -

Manovra - Di Maio apre a dialogo con Europa : 'ma riforme restano'. A Salvini : 'abbassare toni' : L'apertura del vicepremier sarebbe per clausole su deficit e maggiori tagli. Messaggi anche a Salvini -

Governo - il sondaggio : Salvini il più popolare. Di Maio insegue - flop Toninelli : Per esempio il ministro dell'Economia Tria compare solo in decima posizione con il 37%, così anche il titolare della Farnesina Moavero Milanesi risulta conosciuto appena dal 17% e si piazza ...

Dl Genova - Toninelli : “Orgogliosissimo di aver alzato il pugno. Di Maio arrabbiato? Smentisco - si è complimentato” : “Sono orgogliosissimo del pugno alzato di ieri dopo l’approvazione del decreto per Genova. Di Maio arrabbiato? Si è complimentato, Smentisco categoricamente altro”. Lo ha detto il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a margine della presentazione del nuovo servizio di assistenza e sicurezza regionale di Trenitalia, il giorno dopo l’approvazione del decreto Genova L'articolo Dl Genova, Toninelli: ...

Salvini «allibito» dai toni di Di Maio sugli inceneritori «Servono». «Una ceppa» : Il vertice in serata tra Conte e i due vicepremier. il Csm contro il decreto sicurezza. I Salviniani contro Di Maio: «Non s’è trattato di un momento di tensione, era un post scritto...»

Luigi Di Maio - il pugno chiuso di Danilo Toninelli : 'Ma che cosa ha fatto ancora?' : 'Toninelli...'. 'Santo Cielo, che cosa ha fatto stavolta?'. Luigi Di Maio è una furia, nessuno ci vuole credere. Il ministro Danilo Toninelli ne ha combinata un'altra. Dopo l'approvazione del decreto ...

Salvini a Di Maio e Dibba : "Contro media e stampa non utilizzino quei toni" : 'Di Maio e Di Battista non usino quei toni'. A richiamare 'all'ordine' gli esponenti del Movimento 5 Stelle che hanno ingaggiato una crociata contro alcuni giornali e chiamato i giornalisti 'puttane' ...

Reputazione online dei ministri : primo Salvini - ultimi Di Maio e Toninelli : ... di quello degli Affari Europei Paolo Savona, di Lorenzo Fontana ministro per la Famiglia e le disabilità, di Elisabetta Trenta alla Difesa, di quello all'Economia Giovanni Tria, al decimo posto ...

Gasparri : “M5s? Una piaga d’Egitto. Di Maio - Toninelli - Bonafede - Fraccaro facciano figli e vadano a zappare” : “Roma? La Raggi è un emblema di ignoranza, incompetenza, mancanza di trasparenza. E’ una vergogna averla un minuto in più in Campidoglio. I romani dovrebbero mettersi sulla scaletta della Piazza del Campidoglio e impedire democraticamente e pacificamente l’ingresso alla Raggi. La Raggi deve andare a casa con urgenza perché è la vergogna più assoluta”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ho scelto Cusano” (Radio Cusano Campus) dal ...

Di Maio abbassa i toni prima dell'assemblea M5S : "Non ci sarà nessuna espulsione" : "Non è prevista nessuna espulsione. Nel M5S c'è una linea e c'è un programma. È sempre successo che ci siano posizioni diverse prima del voto e dopo. I ranghi sono serrati". Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi di Maio, a Torino per un tavolo sul futuro della Comital, smentisce così il rischio espulsione per i parlamentari pentastellati che nelle ultime ore hanno espresso dubbi sul Dl ...

Di Maio - Dibba - Fico - Toninelli... Chi sale e chi scende nel M5S : L'esecutivo non fa bene ai grillini, almeno stando ai sondaggi che vedono il m5s in calo costante rispetto alle cifre ottenute il 4 marzo. Per giunta, dopo cinque anni di opposizione senza oneri di governo, ora che sono a Palazzo Chigi... Segui su affaritaliani.it

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di ...

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 Salvini vede Di Maio:"Sintonia con M5S" "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di ...

Salvini vede Di Maio : "Sintonia con M5S" : 18.43 "Abbiamo parlato di economia, Manovra, conti pubblici. Nessuna banca sarà in difficoltà, siamo positivi e lavoriamo come Lega e M5S in sintonia per la crescita e il cambiamento del Paese, come prevede il contratto di governo". Lo assicura Salvini al termine dell'incontro con Di Maio a Palazzo Chigi. Il vicepremier chiarisce di non aver parlato di Rai, smentendo quanto riportato da alcune agenzie e giornali. "E' una questione che stanno ...