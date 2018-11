Di Maio dice ' no' a tensioni nel governo sui rifiuti perché ' ci pensa Sergio Costa'

Matteo Salvini risponde a Di Maio sui rifiuti : "Chi dice sempre no provoca roghi" : Matteo Salvini va al contrattacco sui rifiuti e risponde implicitamente a Luigi Di Maio che aveva bocciato la sua proposta di dotare di un termovalorizzatore ogni provincia italiana."La percentuale di raccolta differenziata in Campania è quasi 20 punti inferiore a quella di altre regioni italiane - afferma il ministro dell'Interno -. Nel 2016 la Campania ha esportato in Italia e in Europa 300mila tonnellate di rifiuti con una spesa per ...

Cosa dice Fico delle parole di Di Maio e Di Battista sui giornalisti : "Il Paese necessita di cultura dell'indipendenza che vada oltre lo scontro". Queste le parole di Roberto Fico, Presidente della Camera, sulle esternazioni del Movimento rispetto al lavoro dei giornalisti, a margine della visita alle Catacombe di San Gennaro a Napoli, in seguito alla disputa della cooperativa che le gestisce e la Curia romana che rivendica il 50 % della vendita dei ticket. AltrimondiNews

[L'analisi] Il debito pubblico è il vero giudice delle classi politiche. Ecco perché Di Maio e Salvini non possono scappare : Esattamente come per la prima Repubblica la pietra tombale di questa esperienza politica è stata il debito pubblico e le ricadute che questo ha prodotto sulla vita degli italiani. L'avvento della ...

Raggi - la difesa : procedura ok - va assoltaDi Maio : no volontà di cambiare codice M5s : In attesa di conoscere il destino giudiziario del sindaco di Roma, i pentastellati sul blog si dividono su come muoversi nelle prossime ore.

Di Maio : "Codice etico M5S non cambia" : 13.48 Il codice etico "si è sempre applicato nel M5S. Ho sentito anche di quello che si dice in questo momento, che si sta provando a modificare il codice, ma non c'è nessuna volontà di fare alcuna cosa del genere.E'una questione di coerenza" Così il vicepremier Di Maio ha escluso modifiche al codice etico del M5S in relazione al processo che vede imputata la sindaca di Roma Virginia Raggi. Il codice prevede che decada chi viene condannato ...

Roma - sentenza Virginia Raggi. Il pm : «Mentì per evitare le dimissioni». Di Maio : «Condanna? C’è il codice etico» : Carla Raineri ai giudici: «Il Gabinetto capitolino era come un guscio vuoto». Ma la Raggi replica: «Il suo è gossip e la sua deposizione è surreale». Il pm: «Raggi mentì per non dimettersi». Di Maio: «Nostro codice parla chiaro». Salvini: «Spero venga assolta»

