Di Maio apre al dialogo con UE ma avverte | “Le riforme restano” e poi lancia un messaggio

blogitalia.news

: RT @jovinow: #DiMaio apre al dialogo con la #Ue: tagli e clausole sul deficit.'Le grandi riforme di questa legge di bilancio devono restare… - TerzoTempo54 : RT @jovinow: #DiMaio apre al dialogo con la #Ue: tagli e clausole sul deficit.'Le grandi riforme di questa legge di bilancio devono restare… - Ultime_Web : RT @RaiNews: #DiMaio apre al dialogo con la Ue: tagli e clausole sul deficit ma le riforme restano. A #Salvini: abbassare i toni ? https://… - librandi_mario : RT @RaiNews: #DiMaio apre al dialogo con la Ue: tagli e clausole sul deficit ma le riforme restano. A #Salvini: abbassare i toni ? https://… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Dipronto a dialogare con l’UE, le manovre non si toccano. A Salvini si raccomanda di non chiedere nulla per Berlusconi All’Europa “spiegheremo che siamo pronti a dismissioni di immobili, non a dismissioni primarie, non dei gioielli di famiglia. Siamo pronti a maggiori tagli agli sprechi, siamo eventualmente anche pronti a clausole di salvaguardia che mettano al riparo dallo sforamento del deficit. Però le grandidi questa legge di bilancio devono restare in piedi”. E’ quanto afferma il vicepremier Luigi Diin un’intervista in apertura del Corriere della Sera in cui si dice pronto alcon l’Ue: “Se vogliamo dialogare a un tavolo, noi ci siamo, ma non ci devono chiedere di massacrare gli italiani. Siamo a un’occasione storica”. LEGGI ANCHE: Inceneritori, Lega e M5S non sono d’accordo e Salvini punge Di ...