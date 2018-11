Den Harrow a Domenica Live | “La mia ex mi inseguiva con un coltello”

lanostratv

(Di domenica 18 novembre 2018): Denreplica alle accuse e fa una rivelazione choc Denè stato il primo ospite della puntata di oggi diil quale ha voluto rispondere da Barbara d’Urso alle accuse lanciate dalla sua ex moglie. Annalisa a Le Iene aveva affermato di essere stata picchiata dall’ex concorrente dell’Isola dei Famosi: oggi in diretta Den ha smentito a tutto aggiungendo numerosi dettagli ancora sconosciuti.ha esordito il suo discorso dicendo che non sapeva cosa rispondere in quanto erano cose veramente dell’altro mondo: il modello aveva lasciato Annalisa perchè la donna maltrattava sua figlia e in preda alla rabbia avrebbe lei picchiato Den sferrandogli un pugno sul viso.ha precisato che è abitudine della donna indossare numerosi anelli e per questo il pugno gli aveva sfregiato il viso: l’ospite ha portato come prova ...