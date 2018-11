Death Stranding | un nuovo trailer ai The Game Awards 2018

Death Stranding : un nuovo trailer potrebbe arrivare in occasione dei Game Awards 2018 : A giudicare da un tweet di uno degli sviluppatori che lavorano alla Kojima Productions un nuovo trailer sarebbe in procinto di essere svelato, naturalmente stiamo parlando dell'attesissimo Death Stranding, riporta Gearnuke.Il gioco è in cantiere presso Kojima Productions e fin ora ha ricevuto la bellezza di sei trailer, ma nonostante tutto i fan ancora si domandano di cosa tratti il Gameplay del gioco.Infatti fin ora non abbiamo avuto modo di ...

Death Stranding : indizi suggeriscono un nuovo trailer ai The Game Awards - : Annunciato all'E3 2016, Death Stranding sarà un action Game per PS4 in cui vestiremo i panni di Sam Porter Bridges, corriere incaricato di portare a compimento consegne misteriose in un mondo che ...

Death Stranding : il gioco sarebbe a buon punto - iniziata la fase di rifinitura? : E' da molti anni che si parla di Death Stranding, l'ultima grande opera di Kojima è attesa per PS4 ma per il momento non sappiamo alcuna data di lancio.Ma come riporta WCCFtech, stando ad un recente rapporto il gioco sembrerebbe essere vicino al lancio. La rivista giapponese Asahi Shimbun ha infatti recentemente scambiato quattro chiacchiere con Hideo Kojima, lo scorso settembre, e secondo quanto emerso il gioco avrebbe apparentemente ragigunto ...

Secondo l'attore Troy Baker Death Stranding è "strano e grande" : Death Stranding è il prossimo grande gioco di Hideo Kojima. Come ci ricorda Gamingbolt, è stato annunciato nel 2016 e ancora oggi non sappiamo moltissimo del titolo. Conosciamo gli attori che saranno protagonisti del gioco e sappiamo anche che la morte è uno dei temi principali.Ma non sappiamo ancora nulla su come si gioca questo Death Stranding. E purtroppo, mentre il doppiatore Troy Baker, che parteciperà al gioco, ha recentemente condiviso ...

Sony parla delle prossime uscite degli studi PlayStation ma dove sono Death Stranding - Ghost of Tsushima e The Last of Us : Part II? : Déraciné (il primo progetto VR di From Software) in uscita il 6 novembre, il rinvio di Days Gone, e l'uscita di Concrete Genie ed Everybody's Golf VR fissate per la primavera del 2019. Se un articolo pubblicato sul PlayStation Blog e intitolato: "Le prossime uscite dei Worldwide studios di PlayStation: il futuro dei giochi per PS4" si conclude con questi nomi, le domande di una Parte dei fan sono inevitabili.Dov'è la data della beta di Dreams ...

Il doppiatore di Kaz Miller di Metal Gear Solid potrebbe far parte del cast di Death Stranding : Che Hideo Kojima ami lavorare con persone con cui ha già lavorato in passato non è un segreto. Oltre a sfruttare i talenti di Norman Reddus e Guillermo del Toro per l'imminente Death Stranding - entrambi hanno già lavorato con Kojima su P.T./Silent Hills - Kojima ha anche recentemente annunciato il cast vocale giapponese del suo prossimo titolo, che include quasi tutti gli attori più importanti con cui ha lavorato nei giochi Metal Gear ...

Death Stranding potrebbe aver perso un po' del suo mistero mostrando l'inizio di una boss fight? - editoriale : Ci sono pochi piaceri nella vita così ricchi ed emozionanti come quelli offerti da Hideo Kojima durante lo sviluppo di un nuovo gioco. Tutte le finte e i trucchetti! I bambini che in Death Stranding sguazzano in uteri color ambra dotati di tubi! Kojima è un game designer meraviglioso, ma quello in cui davvero eccelle in questo periodo è proprio questo: quel lungo e bizzarro disvelamento che precede l'uscita del gioco, spesso affidato a Geoff ...

Death Stranding : scopriamo ulteriori dettagli sul soldato misterioso - nuovi personaggi e altro ancora : Poco tempo fa abbiamo avuto notizie di Death Stranding dal TGS 2018, rimembra Gamingbolt.Le informazioni in nostro possesso per il momento riguardano i doppiatori giapponesi che interpretano alcuni personaggi di gioco e un nuovo trailer che ha lasciato tutti a bocca aperta.Adesso invece Kojima ha fornito ulteriori dettagli sul gioco con alcuni interessanti post su Twitter:Read more…

Death Stranding : Norman Reedus ha condiviso su Instagram un artwork del gioco : A parte alcuni non troppo chiari trailer pubblicati in questi giorni, sappiamo molto poco su Death Stranding, il nuovo progetto di Hideo Kojima.Come riporta Segmentnext, Norman Reedus (colui che interpreta il protagonista del gioco) ha pubblicato il primo artwork di Death Stranding su Instagram, ovviamente dopo aver ricevuto il consenso di Hideo Kojima. L'immagine non rivela nulla di nuovo e mostra personaggi già noti in precedenza. Death ...

L'ultimo trailer di Death Stranding conferma la presenza dell'attrice che ha interpretato Quiet? : L'ultimo trailer di Death Stranding ha, come da tradizione, generato più dubbi che risposte ma mentre tutti si domandano chi sia l'Uomo dalla Maschera d'Oro e cosa sia la creatura a lui legata il filmato potrebbe nascondere un dettaglio che rischia di passare inosservato.Sam, il personaggio interpretato da Norman Reedus, trasporta un individuo il cui viso viene mostrato per pochissimi secondi ma, come riportato da Gamepur, questi secondi sono ...

Kojima : Death Stranding nel 2019? "Il gioco uscirà nell'anno in cui è ambientato Akira" : Se i fan speravano di avere un assaggio di Death Stranding molto corposo nel corso del Tokyo Game Show 2018 il trailer pubblicato nella giornata di ieri potrebbe aver deluso non poco. Se lo stile rimane innegabile, il gioco continua a essere un mistero non solo dal punto di vista del gameplay ma anche a livello di trama e di setting. C'è ovviamente chi adora questo modo di lavorare di Hideo Kojima e soci e chi invece vorrebbe vedere qualcosa di ...

Death Stranding : un nuovo imperdibile trailer spunta in rete : Kojima Prioductions ha concluso il Tokyo Game Show 2018 con un'interessante trailer di presentazione dell'attesissimo Death Stranding, riporta Kotaku.Vediamo insieme il filmato, riportato qui di seguito:Il filmato, apparso all'improvviso sull'Instagram TV di Hideo Kojima, è stato repentinamente ricaricato in rete dagli appassionati. Nella breve sequenza possiamo sentire un dialogo e intravvedere un nuovo personaggio dalla costosissima maschera ...

Death Stranding mostra 2 nuovi personaggi - video e artwork di Yoji Shinkawa : Durante il panel di PlayStation al Tokyo Game Show, noto evento di videogiochi in Giappone, Hideo Kojima ha rivelato due nuovi personaggi per l'imminente Death Stranding di Kojima Productions. Un titolo attesissimo e il primo esperimento del game designer e autore giapponese. I giocatori non stanno più nella pelle di poter mettere le mani sul gioco finale, ma dovranno aspettare almeno qualche altro mese, Il primo nuovo personaggio sarà ...