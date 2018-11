Daphne Caruana Galizia | Times of Malta | “Identificati i mandanti dell’omicidio della

Daphne Caruana GALIZIA/ Rai cambia palinsesti e ricorda la giornalista maltese uccisa : DAPHNE CARUANA GALIZIA : giornalista maltese uccisa in attentato il 16 ottobre di un anno fa. Per il primo anniversario dalla morte la Rai le dedica i suoi palinsesti . (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:59:00 GMT)

Omicidio Daphne Caruana Galizia - così il governo maltese rimuove le proprie responsabilità : The Daphne Project è un lavoro collettivo condotto da un gruppo internazionale di giornalisti in rappresentanza di 18 testate, tra le quali Repubblica, per continuare il lavoro di Daphne Caruana ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia : quel vascello dei trafficanti nella secca al largo di Valletta : Daphne project. A sole 12 miglia a est di Malta c’è una comoda secca per ancorarsi appena al di fuori dalle acque territoriali, dove i trafficanti si possono incontrare per scambiare ogni genere di merce

Daphne Caruana Galizia - alla Camera il convegno per non dimenticare. Spadoni : “Serve legge europea per combattere mafie” : “Serve subito una legge europea per combattere le mafie, va colmato un vuoto normativo”. Così la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni nel corso di un convegno sul giornalismo d’inchiesta alla Camera dei deputati, dedicato a Daphne Caruana Galizia – a un anno da un attentato i cui mandanti sono ancora ignoti – ed alla sua battaglia contro la corruzione. Anche il presidente della Camera, Roberto ...