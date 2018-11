Dando per scontato senza rendersene conto - The Post

"Stiamo anDando verso la perdita dei valori umani. Mi chiedo come sia possibile costruire consenso sulla pelle delle persone più disperate" : "Chi ha più possibilità e più potere non è come me, che sono il sindaco di un piccolo comune. Gli strumenti che si hanno a disposizione sono diversi". Lo ha detto l'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, ospite della trasmissione Circo Massimo su Radio Capital in riferimento alla notizia della richiesta di archiviazione per il ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona, avanzata dalla ...

Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano Dando un assaggio del nuovo album “Playlist” : Riesci a riconoscerlo? The post Salmo si è esibito in incognito per le vie di Milano dando un assaggio del nuovo album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

Roma - un triste Diego Perotti malinconico su Instagram : “le cose non stanno anDando bene” : Roma, Diego Perotti ancora alle prese con alcuni problemi fisici che stanno condizionando il suo inizio di stagione in giallorosso “Purtroppo fino adesso le cose non sono andate come avrei voluto, ma non mi fermerò fino a non fare quello che mi piace di più che è stare dentro al campo!”. E’ il messaggio del giocatore della Roma, Diego Perotti, via Instagram sul suo inizio di stagione costellato di problemi fisici. ...

Alessandra Amoroso/ Video - piange ricorDando nonna Maria : "è stata per me come una mamma" (Domenica In) : Alessandra Amoroso racconta di IO/10 a Mara Venier. Ospite di Domenica In, la cantante ha lanciato il nuovo disco IO/10 in occasione dei dieci anni di carriera(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:18:00 GMT)

Le 'verità nascoste' : dal Medioriente guarDando al Mediterraneo - il punto di vista dell'esperto : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Manovra - Di Maio : 'Non sforeremo 3% manDando fuori giri conti' - 'Un governo serio i soldi per le riforme li trova' : Non possiamo aspettare 2-3 anni, governo serio soldi li trova - "Un governo serio, che ha fatto delle promesse i fondi li trova e non è un attacco al ministro dell'economia. Qualora non si trovassero ...

Alberto Dandolo : "Mara Venier ha pianto per gli ascolti di Domenica In - Rai ha posto veto su di me" : Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia e di Oggi, ha raccontato due interessanti retroscena legati a Domenica In e alla Rai. Infatti ha svelato la reazione della sua amica Mara Venier dopo aver scoperto che la sua prima puntata del contenitore Domenicale di Rai1 ha battuto Domenica Live di Barbara d'Urso (gli ascolti di ieri):Ieri sera ho chiamato Maruzzella piu' o meno all'ora di cena per commentare la puntata di Domenica In. Mara ...

CINQUEMILA PERSONE AL RADUNO RICORDando IL BATTAGLIONE ALPINI L'AQUILA : ... ma a invitare voi, ALPINI e Associazioni Combattentistiche, a una riflessione comune di stimolo per le future generazioni ad essere vocati a un mondo di pace. E' un onore grandissimo - aver ospitato ...

J-AX/ Il singolo “Tutto tua madre” : “Grazie per l’amore che mi state Dando”. Sold out le date a Milano : Rabbia e politica vanno a braccetto, nel nuovo singolo di J-AX. Lo anticipa lui raccontando il progetto: "Assurdo che il Governo porti avanti un'ingiustizia".(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 12:12:00 GMT)