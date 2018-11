Dalla corte del Chelsea alla scelta Caldara-Milan | ora la Juve blinda Rugani

Brexit. Mercato unico - unione doganale - Corte di giustizia : i nodi e le promesse tradite Dalla May nell’intesa con Bruxelles : “Uscire senza accordo è meglio che farlo con un cattivo accordo”. Theresa May queste parole le ha ripetute fino all’ultimo, anche a fine settembre durante un suo discorso da Downing Street, quando le trattative sulla Brexit sembravano essersi irrimediabilmente impantanate. Sono passati quasi due mesi e la bozza di accordo tra unione europea e governo britannico, invece, è realtà. Ma tradisce molte delle promesse che la premier britannica aveva ...

Roma - corteo antirazzista contro il decreto Salvini : bus dei manifestanti fermati Dalla polizia : Si svolgerà oggi a Roma , a partire dalle 14, la prima grande manifestazione contro il decreto Salvini : appuntamento a Piazza della Repubblica, poi si sfilerà fino a San Giovanni in Laterano. Attese decine di migliaia di persone, ma la polizia sta fermando decine di bus alle porte della capitale per contro lli e perquisizioni. Gli organizzatori della manifestazione: "Vogliono intimidirci".Continua a leggere

La Corte di giustizia Ue : l'Italia recuperi l'Ici non versata Dalla Chiesa : Roma - Dall'Europa arriva una sentenza potenzialmente deflagrante per l'Italia: lo Stato dovrà recuperare l'Ici non versata dalla Chiesa dal 2008 al 2012. Una somma che si aggira intorno ai 4-5 ...