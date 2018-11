Cuffie Xiaomi | quali comprare

Costano appena 25 euro le Xiaomi AirDots - nuove Cuffie Bluetooth 5.0 disponibili in Cina : Xiaomi presenta un paio di auricolari Bluetooth 5.0, Xiaomi AirDots Youth Edition, vendute al prezzo di 25 euro in Cina, e con molte funzioni interessanti. L'articolo Costano appena 25 euro le Xiaomi AirDots, nuove cuffie Bluetooth 5.0 disponibili in Cina proviene da TuttoAndroid.

