Crollo nel centro storico | rasa al suolo abitazione fatiscente

Terremoto San Giuliano - 16 anni dal Crollo : “Oggi è il giorno del dolore e del ricordo” - minuto di silenzio nelle scuole : “A 16 anni di distanza dal crollo in cui morirono 27 bambini e la loro maestra oggi in tutte le scuole d’Italia, su invito del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ci sara’ un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime. Perché la comunità scolastica merita di esercitare il proprio diritto all’istruzione in luoghi sicuri e accoglienti. San Giuliano di Puglia è un simbolo, e lo sarà per sempre. Rappresenta ...