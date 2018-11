Cristina Parodi lancia una “frecciatina” alle colleghe che usano troppa luce in studio

La Prima Volta di Cristina Parodi : anticipazioni 18 novembre 2018 : Nuovo appuntamento con “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma che racconta le storie di persone comuni: le anticipazioni di domenica 18 novembre Nuova puntata de “La Prima Volta” di Cristina Parodi, il programma di successo della domenica pomeriggio di Raiuno. Scopriamo le tre nuove storie al centro della puntata di domenica 18 novembre 2018. La Prima Volta su Rai1: anticipazioni domenica 18 novembre Domenica 18 novembre alle ore ...

Cristina PARODI/ 'Barbara d'Urso? La mia estrazione è diversa. Non voglio la luce circonfusa come la Madonna' - IlSussidiario.net : CRISTINA PARODI non ha niente a che vedere con le sue 'colleghe' Mara Venier e Barbara d'Urso. Lei lo ribadisce senza mezzi termini.

Cristina Parodi sfida Barbara d’Urso : “Io sono una giornalista… : Cristina Parodi si confronta con Mara Venier e Barbara Cristina Parodi è stata recentemente intervista da Diva e Donna, noto settimanale, dove si è lasciata andare ad alcune frecciatine, alcune velenose altre meno, verso le sue colleghe Mara Venier e Barbara d’Urso. Cosa ha dichiarato? Ricordando, ancora una volta, la sua esperienza a Domenica In, la conduttrice ha specificato che a differenza delle sue colleghe lei non è una donna di ...

Cristina Parodi a Diva e Donna : 'Non sarò mai come Mara Venier e Barbara d'Urso - ho una diversa estrazione' : Cristina Parodi forse non aveva intenzione di ferire, ma le sue parole a Diva e Donna trasudano snobismo. La conduttrice di La prima volta , che non brilla per alti ascolti, rilascia un'intervista che ...

Cristina Parodi : "Mai come Barbara d'Urso e Mara Venier. Ho un'altra estrazione. Non voglio la luce circonfusa come la Madonna" : Intervistata da Diva & Donna, Cristina Parodi ha fatto un bilancio del suo momento televisivo che sta vivendo con il nuovo programma La prima volta, in onda alle 17.35 su Rai1 ogni domenica dal Centro di Produzione Rai di Torino a margine di Domenica In di Mara Venier e contro Domenica Live di Barbara d'Urso.Ha dichiarato la giornalista moglie di Giorgio Gori: Sono così come appaio. Dicono che sono algida, ma io sono una giornalista, ...

Cristina Parodi : “Non sarò mai come Mara Venier e Barbara d’Urso” : Cristina Parodi e il ritorno in tv la domenica con La prima volta Cristina Parodi torna a sorridere in tv. Dopo un periodo decisamente turbolento e segnato da non poche polemiche, la giornalista e conduttrice ha ritrovato l’equilibrio all’interno di un nuovo spazio televisivo che sembra fatto apposta per lei. Dopo aver detto addio a […] L'articolo Cristina Parodi : “Non sarò mai come Mara Venier e Barbara ...

Cristina Parodi fa emozionare Marco Liorni a La prima volta : Marco Liorni ospite di Cristina Parodi a La prima volta per fare una sorpresa Gradita sorpresa per il pubblico della domenica pomeriggio di Rai1 oggi, 11 novembre: Cristina Parodi a La prima volta ha infatti ospitato il suo ex compagno di viaggio Marco Liorni, ricordando le tre trionfanti edizioni de La vita in diretta con lui condotte. Liorni è arrivato in studio nell’ultimo segmento della trasmissione, per fare una sorpresa alla signora ...

La prima volta di Cristina Parodi : anticipazioni | 11 novembre 2018 : Torna “La prima volta” di Cristina Parodi, il programma che racconta le storie di persone comuni: ecco le anticipazioni di domenica 11 novembre Nuova puntata de “La prima volta” di Cristina Parodi, il programma di successo della domenica pomeriggio di Raiuno. Scopriamo le tre nuove storie al centro della puntata di domenica 11 novembre 2018. La prima volta su Rai1: anticipazioni domenica 11 novembre Domenica 11 novembre alle ore 17.35 andrà in ...

Domenica In - Barbara D'Urso e l'ultima bomba contro Mara Venier : 'Che sia lei oppure Cristina Parodi...' : Finalmente, l'intervista integrale concessa da Barbara D'Urso . Quella dell'ultima dichiarazione di guerra a Mara Venier , una guerra iniziata per gli ascolti di Domenica In e Domenica Live e che, ora,...

La Prima Volta - Cristina Parodi non va in onda? Altri enormi guai per la conduttrice : panico a Rai 1 : Altre pessime notizie per Cristina Parodi . Ieri, domenica 4 novembre, il suo La Prima Volta non è andato in onda su Rai 1: al termine di Domenica In , Viale Mazzini ha preferito trasmettere uno ...

Cristina Parodi - battuta d'arresto per La Prima Volta - che cede il posto ad uno speciale del TG1 : battuta d'arresto per La Prima Volta di Cristina Parodi, che cede il posto ad uno speciale del TG1 Mentre il maltempo continua a tenere sotto scacco la nostra penisola, uno speciale del Tg1 dedicato ...

Cristina Parodi - battuta d'arresto per La Prima Volta - che cede il posto ad uno speciale del TG1 : battuta d'arresto per La Prima Volta di Cristina Parodi , che cede il posto ad uno speciale del TG1 Mentre il maltempo continua a tenere sotto scacco la nostra penisola, uno speciale del Tg1 dedicato ...

La prima volta - Cristina Parodi non va in onda. La decisione a sorpresa della Rai - perché la fanno saltare : prima la cronaca, drammatica, poi lo spettacolo. Cristina Parodi e La prima volta , in coda a Domenica In , non è andata in onda. Raiuno ha infatti scelto di dare spazio a uno speciale del Tg1 sul ...

Cristina Parodi - La prima volta : oggi non va in onda per il maltempo : Salta La prima volta, programma di Cristina Parodi per dedicare spazio ad uno speciale sul maltempo Molte famiglie italiane in queste ore stanno vivendo veri momenti di terrore, a causa del maltempo. Infatti per far luce su questo problema, la programmazione di Rai 1 cambia all’improvviso e salta il programma di Cristina Parodi. La prima […] L'articolo Cristina Parodi, La prima volta: oggi non va in onda per il maltempo proviene da ...