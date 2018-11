Crisi Germania | Briegel | “Colpa dell’eredità guardioliana”

Germania - elezioni Assia : exit poll - crollo Cdu-Spd/ Ultime notizie risultati - volano Verdi-Afd : Crisi Merkel : Germania, elezioni Regionali in Assia: risultati ed exit poll, crollo Cdu e Spd 5 anni dopo. volano Verdi e Adf: Ultime notizie, Merkel in crisi ma "tiene" il Governo(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 20:13:00 GMT)

Germania : partiti popolari in Crisi - ma la democrazia tedesca rimane solida : Questo risultato è confermato anche dal successo dei Verdi, che, nel loro stile e nella loro politica, in buona misura rappresentano la concezione di vita e le attese delle giovani generazioni e ...

Germania in Crisi nerissima - Löw rischia grosso : “devo essere preparato all’eventuale esonero” : Il commissario tecnico della Germania ha parlato dopo il pesante ko contro l’Olanda, sottolineando di essere preparato all’eventuale esonero Un pareggio e una sconfitta, pesantissima arrivata ieri contro l’Olanda. La Germania non sa più vincere e, dopo il disastroso ko arrivato con gli Orange in Nations League, la panchina del ct Löw traballa pericolosamente. AFP/LaPresse Sull’argomento è intervenuto lo stesso ...

Germania in Crisi - Löw : '3-0 con l'Olanda è colpa mia. Esonero? Devo farmi trovare pronto' : un momento difficile per la Germania che, dopo il deludente Mondiale in Russia, ancora non ha vinto in gare ufficiali. Solo uno 0-0 in casa contro la Francia nell'esordio di Nations League, a cui ha ...

Che lezione di calcio dell'Olanda! 3-0 ad una bruttissima Germania sempre più in Crisi : tra poco il report completo... Cronaca Avvio timido delle due squadre, Werner prova a rompere il ghiaccio al 15' ma l'attaccante del Lipsia si porta il pallone oltre la linea di fondo nel tentativo di dribblare Cillessen. Ci prova ...

Euro - quanta ipoCrisia. La prima a tradire la moneta unica è stata proprio la Germania : di Lucio Baccaro, Max Planck Institute for the Study of Societies Sergio Cesaratto ha scritto un bel libro, Chi non rispetta le regole? (Cesaratto 2018), con l’obiettivo di smontare sistematicamente una particolare lettura della crisi dell’Euro, che assolve completamente la classe dirigente politica ed economica tedesca e scarica per intero la responsabilità sui Paesi della periferia Europea. È una lettura moraleggiante, diffusa non ...

Germania - Dortmund vince al 96 4-3 e resta in vetta. Bayern ko in casa ora è Crisi : ROMA - Il Borussia Dortmund vola in testa, il Bayern casa in casa e apre la crisi. Luci e ombre per le grandi in Bundesliga. Gara dalle mille emozioni a Dortmund. Una rete di Paco Alcacer al 96' ha ...

In Germania non ci sono solo populismi mangiatutto e Merkel in Crisi : I giornali tedeschi e anche quelli europei non fanno che parlare del crepuscolo della cancelliera, Angela Merkel, con quel termine – Merkeldämmerung – che è ormai ovunque, soprattutto sui manifesti e sui feed twitter dell’Alternative für Deutschland (AfD), che sull’implosione della Merkel scommette

AQUARIUS : MIGRANTI ACCOLTI DA FRANCIA - SPAGNA - PORTOGALLO - GERMANIA/ Ultime notizie - Macron : "Crisi Italia-Ue"

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...