‘Creato’ un virus che distrugge il cancro | uccide le cellule cancerogene lasciando

meteoweb.eu

: RT @barbara_sacco: @angycocco Quindi la bambina di 10 anni ha creato il virus in laboratorio o magari a sua volta è stata contagiata da qua… - frenati1 : RT @barbara_sacco: @angycocco Quindi la bambina di 10 anni ha creato il virus in laboratorio o magari a sua volta è stata contagiata da qua… - barbara_sacco : @angycocco Quindi la bambina di 10 anni ha creato il virus in laboratorio o magari a sua volta è stata contagiata da qualcuno vaccinato? - LoredanaPiga : @ed_anevor @Paolo81271044 @baboskibe @euricona Si come il vaccino per il papilloma virus che ha creato solo danni .… -

(Di domenica 18 novembre 2018) I ricercatori dell’Università di Oxford sono riusciti in un’impresa che potrebbe diventare storica e fondamentale nella lotta ai tumori: hanno dotato undegli ‘strumenti’ giusti perre non solo ledelprovviste di una speciale proteina, ma anche di bersagliare e annientare leadiacenti che potrebbe essere infettate. È la prima volta che i fibroblasti presenti nei tumori solidi, ovverosane che vengono ‘arruolate’ dal carcinoma per proteggerlo dal sistema immunitario e per fornirgli fattori di crescita e nutrienti, vengono utilizzati in questo modo. Secondo i ricercatori, finanziati dal Medical Research Council e dal Cancer Research Uk, nel caso in cui ulteriori test di sicurezza dovessero avere successo, il‘a doppia azione‘, testato su campioni diumano e di topo, potrebbe essere ...