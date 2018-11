ilpost

: @franz6200 @lisasali3 @ciapalchelghe Il problema è che Renzuccio nn ha detto la verità ha detto le stesse cos di qu… - Vignitta55 : @franz6200 @lisasali3 @ciapalchelghe Il problema è che Renzuccio nn ha detto la verità ha detto le stesse cos di qu… -

(Di domenica 18 novembre 2018) Che scenari si prospettano su Brexit per la prima ministra britannica, per il Partito Conservatore e per il Parlamento, nelle prossime settimane