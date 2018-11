Cos' è The Game | il nostro gioco senza uscita

Cosa ci fa Celeste tra i colossi dei The Game Awards 2018? - editoriale : Respira, Madeline. Immagina di mantenere una piuma in volo calmando il tuo ansito. Chiudi gli occhi, e tutto passerà. Voltati a guardare il tuo percorso: hai fatto l'impossibile, sei caduta nelle profondità degli abissi e sei riemersa più forte di prima, hai combattuto i tuoi demoni e sei riuscita fare pace col passato. Il Monte Celeste cambia le persone, le mette a nudo, le porta ad affrontare i propri limiti e a crescere costantemente; è un ...

The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le adozioni a distanza di ActionAid : “Ecco come smuovere le Coscienze” : Anche quest’anno il gruppo di comici e videomaker napoletani The Jackal ha realizzato la campagna di natale per ActionAid. Per l’occasione sono volati direttamente in Africa, per insegnare ai suoi abitanti tutti i trucchi per realizzare “la campagna pubblicitaria definitiva” L'articolo The Jackal e la nuova (divertente) campagna per le adozioni a distanza di ActionAid: “Ecco come smuovere le coscienze” ...

I guai di Theresa May per la Brexit e il decreto Genova. Di Cosa parlare a cena : Arriva la richiesta di sfiducia per Theresa May, che, col suo deal, ha scontentato i sostenitori di tutte le varianti di Brexit possibili, mentre ministri chiave lasciano il Gabinetto. Ma, povera May, che doveva fare? E' stata messa in una strada senza uscita dopo che le è stata affidata la gestione

NarCos Rise of the Cartels : il videogioco ispirato alla serie TV prodotta da Netflix riceve un primo trailer : L'annuncio di Narcos: Rise of the Cartels risale alla prima metà del 2018, e qualche mese dopo possiamo finalmente ammirare il primo trailer del titolo ispirato alla famosa serie TV Netflix pubblicato da Curve che ha ora anche una finestra di lancio.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il publisher brittanico ha mostrato il trailer su Twitter svelando che Narcos è previsto per PC e console per il Q3 del 2019. Sempre grazie al tweet, ...

Il figlio di Pippa Middleton e James Matthews è stato chiamato Arthur Michael William : ecco perché il suo nome è Così speciale : Un ragazzo brillante e sportivo ricordato nel libro dei Guinness per aver battuto un record: è stato il più giovane britannico ad aver scalato la montagna più alta del mondo, l'Everest. Una missione ...

inXile Entertainment : Cosa cambia per Wasteland 3 e The Bard's Tale IV dopo l'acquisizione da parte di Microsoft? : Come molto probabilmente saprete durante l'X018 di Città del Messico Microsoft ha annunciato l'acquisizione di due nuovi team: Obsidian Entertainment e inXile Entertainment. Queste acquisizioni hanno inevitabilmente alimentato l'entusiasmo dei fan dell'universo Xbox ma ha anche sollevato alcuni dubbi in tutti gli altri giocatori: quale sarà il futuro di giochi già annunciati e già in sviluppo?In questo caso analizziamo la situazione di inXile ...

Moldova on the road : dove andare e Cosa vedere puntando a Est : Eppure, nonostante un territorio spezzettato , al suo interno ci sono la repubblica separatista di Transnistria e la regione autonoma di Gagaùzia, e un'economia tutt'altro che florida , il reddito ...

Hai detto trenta? - un esuberante racconto on the road con la lista delle 15 Cose da fare prima dei trent’anni : “Andare ad un concerto di Cesare Cremonini e limonarlo”. Punto sei della lista delle quindici cose da fare prima dei trent’anni vergato negli anni Novanta dalle adolescenti Andrea, Lea, e Viola. Tre amiche per la pelle, “trio compatto”, che nel 2018 una volta cresciute, mezze fidanzate, mezze sposate, forse qualcuna un po’ incinta, mezzi lavori o lavori interi mal sopportati, diventano protagoniste dell’esuberante racconto on the road Hai detto ...

«The Mamba Mentality» : 16 Cose da imparare da Kobe Bryant : Non aver paura di sbagliareAllenatevi!Il sacrificio...del riposo (per lui), ma un sacrificio c'è sempreI dettagliLa danza della grandezzaAscoltate il vostro corpoFate un sacco di domandeIl post partita è importante quanto il preTutto è legatoCon gli anni cambia la routine, non l'approccioGli infortuni e come superarli (con il tip tap)Come Muhammad AliUn buon allenatoreGli infortuni come montagne da scalareSii te stessoGli amici contano«Questo ...

Simon and the stars : "Pechino Express è stato fatiCoso. La prova del cuoco? Secondo le stelle recupererà" : Simon and the stars è Simone Morandi, tra i più seguiti astrologhi su facebook dove conta 300mila like. Famoso per i suoi oroscopi, sia sui social o sulle riviste, la sua ultima avventura è stata la partecipazione a Pechino Expressdurata due settimane, che definisce "il programma del cuore" nel quale è entrato proprio grazie agli astri. Intervistato da Vanity Fair Simon racconta della sua esperienza, del lavoro e del ...

Jesse L. Martin lascia The Flash 5 : un infortunio lo ha messo ko - Cosa succederà adesso? : Jesse L. Martin lascia The Flash 5. Una vera e propria doccia fredda ha sconvolto in queste ore i fan della serie The CW nata da una costola di Arrow. In questi anni abbiamo imparato ad amare Jesse L. Martin, il suo rapporto con tutti gli altri protagonisti della serie e il suo sensibile, adorabile e immenso Joe West. A quanto pare, però, i fan dovranno fare a meno di lui per un po'. Jesse L. Martin lascia The Flash 5 a causa di un infortunio ...

Orange Is The New Black è all’ultima stagione : Cosa ci mancherà : Orange is the new Black: la prossima stagione (la settima) sarà anche l’ultima.Orange is the new Black: la prossima stagione (la settima) sarà anche l'ultima. E venne il tempo degli addii: Jenji Cohan, creatrice di “Orange is the new Black” ha annunciato che la prossima stagione, la settima, in programma nel 2019, sarà quella definitiva. Perché, ha spiegato, “è ora di uscire di prigione”. Ma chissà, poi forse arriverà lo ...

Bethesda migliorerà Costantemente Fallout 76 aggiungendo contenuti per molti anni : La natura online di Fallout 76 è qualcosa di nuovo per i fan della serie e rappresenta una vera sfida per Bethesda Game Studios. La compagnia ha come obiettivo il supporto del prodotto per un certo numero di anni. Bethesda ha parlato in passato di come pensano di supportare Fallout 76 "per sempre", ma mentre "per sempre" è un concetto un po' nebuloso, sembra abbastanza chiaro che il team supporterà il titolo attraverso aggiornamenti, aggiunte di ...

Spider-Man : ecco i tre belissimi Costumi introdotti dal DLC The Heist : The Heist, il primo DLC di Spider-Man della serie The City That Never Sleeps, sarà disponibile tra una settimana, dal 23 ottobre 2018.Come già sapevamo, l'espansione sarà focalizzata su un colpo in un museo d'arte e sulla figura di Black Cat, vecchia fiamma del passato di Peter Parker. Ma oltre a nuove missioni della storia, The Heist introdurrà nuove fazioni di nemici, nuovi crimini, nuove sfide e nuove trofei. Tantissimi contenuti, ma non è ...