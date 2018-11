Cosa ha detto Katia Tarasconi all'assemblea Pd oltre a 'Ritiratevi tutti' : ... sulle idee, sulle modalità, invece sembra che siamo ricaduti in un congresso vecchio stile dove si ha cura persino di mettere persone provenienti dalla stessa area politica a sostenere diverse ...

ATP Finals - Federer commenta la querelle sul raccattapalle : “mi ha penalizzato! Ecco Cosa ho detto a Zverev” : Roger Federer molto signorile nel commentare quanto accaduto durante la semifinale contro Zverev: le parole dello svizzero sul caso del raccattapalle Roger Federer, dopo la sconfitta alle ATP Finals contro Zverev in semifinale, ha parlato del discusso caso del punto rigiocato nel tie-break del secondo set per richiesta del tedesco. Una pallina è caduta dalle mani del raccattapalle, causando un problema non da poco: “cosa intendi dire ...

Costa - "Sui termovalorizzatori in Campania Salvini ha detto qualCosa di provocatorio" : "Salvini vuole termovalorizzatori in ogni provincia campana? Salvini ha detto qualcosa di provocatorio. Si, la Campania vive un momento di sofferenza. A noi interessa che il ciclo integrato dei rifiuti sia completo. Così, poi, non avremo più bisogno di inceneritori perché faremo tutto in green economy". Così il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a margine della firma di un protocollo per la ...

Michael Schumacher - la moglie Corinna rompe il silenzio : ecco Cosa ha detto sulle sue condizioni : Poche parole, scritte in una lettera. Corinna Betsch, la moglie di Michael Schumacher, ha rotto il silenzio e ha parlato, seppur senza entrare nei dettagli, di suo marito. Sono passati quasi...

F1 - Verstappen si difende dalle critiche : “le spinte ad Ocon? Non sapete Cosa mi ha detto nel box FIA” : Il pilota olandese è tornato a parlare della rissa con Ocon, svelando un piccolo retroscena avvenuto proprio nel box della FIA Max Verstappen si difende, svelando i motivi che lo hanno spinto a mettere le mani addosso ad Ocon. Il pilota della Red Bull è tornato a parlare di quanto avvenuto in Brasile nel corso della trasmissione Peptalk, sul canale televisivo Ziggo Sport, svelando alcuni retroscena immediatamente precedenti alla rissa ...

Domenica Live - Gessica Notaro sconvolge il pubblico : 'Il mio occhio - Cosa mi hanno detto i medici' : 'Io non sono così forte come sembro, sono ipocondriaca in modo pazzesco, ma quando ti capita una cosa così grave devi scegliere se vivere o morire, io ho scelto di vivere. Ho molta fede'. Gessica ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e quel ‘consiglio’ a Higuain : “ecco Cosa gli ho detto dopo l’espulsione” : L’attaccante della Juventus ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Milan, soffermandosi anche sull’espulsione di Higuain Felice per la vittoria e soddisfatto per il primo gol su azione segnato a San Siro, Cristiano Ronaldo sprizza gioia dopo il successo ottenuto contro il Milan. Fabio Ferrari/LaPresse La Juventus mantiene sei punti di vantaggio sul Napoli e prosegue la sua marcia solitaria in vetta, caratterizzata ...

Juventus - Dybala sul gesto polemico di Mourinho : “ecco Cosa gli ho detto dopo la partita” : Paulo Dybala ricostruisce la conversazione tra lui e Mourinho dopo il gesto polemico del portoghese nei confronti dei tifosi della Juventus Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Juventus, Paulo Dybala ha parlato anche del gesto polemico di Mourinho nei confronti dei tifosi bianconeri dopo il match di Champions League. L’attaccante della squadra di Allegri ha svelato il contenuto della conversazione tra lui e ...

Fabrizio Corona- Ilary Blasi - ecco Cosa ha detto l’ex re dei paparazzi quando l’audio è stato abbassato : La lite avvenuta in diretta al Grande Fratello Vip tra Fabrizio Corona e Ilary Blasi continua a lasciare strascichi. L’ex re dei paparazzi, al centro della scena nelle ultime ore per il flirt con Asia Argento, pubblica su Instagram un filmato inedito che svela le parole pronunciate nel corso della discussione che non si era sentite nel migliore dei modi per le voci sovrapposte e le urla del momento. Non solo, come molti ricorderanno la ...

Amici - Alessandra Celentano ‘colpisce ancora’ : ecco Cosa ha detto sul ballerino Lorenzo : Come i fan sanno bene, sono ricominciati i casting della nuova edizione di Amici, la scuola della tv che ogni anno sforna talenti del canto e del ballo. E chi ha seguito le puntate finora andate in onda ha già visto sfilare cantanti e ballerini già noti. Come Alessandro Casillo, che anni fa, nel 2012, aveva vinto Sanremo Giovani e che dopo una lunga pausa dal mondo dello spettacolo ha deciso di riprovare proprio dalla trasmissione di Maria De ...

Claudio Sona di Uomini e Donne a Detto Fatto : ecco Cosa ha combinato l’ex tronista : Claudio Sona torna sul piccolo schermo ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto insieme a mamma e zia Claudio Sona si racconta da Bianca Guaccero. Nuova incursione sul piccolo schermo per l’ex tronista di Uomini e Donne ospite nello studio di Detto Fatto. Claudio ha preso parte al programma in onda su Rai 2, partecipando […] L'articolo Claudio Sona di Uomini e Donne a Detto Fatto: ecco cosa ha combinato l’ex tronista proviene da ...

Tina Cipollari - l’ex marito Chicco : “Ecco Cosa ho detto al suo nuovo fidanzato” : Il nuovo fidanzato di Tina Cipollari ha conosciuto l’ex marito Chicco Nalli Si fa seria la storia d’amore tra Tina Cipollari e Vincenzo, ristoratore di Firenze. L’uomo ha conosciuto Chicco Nalli, l’ex marito dell’opinionista di Uomini e Donne. È stato lo stesso Kikò a raccontare dell’incontro tra i due. Non nascondendo un pizzico di gelosia […] L'articolo Tina Cipollari, l’ex marito Chicco: ...

Grande Fratello Vip : Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco Cosa ha detto di lui : Il giornalista decide di dire il suo punto di vista sul comportamento di Corona E’ cosa risaputa che l’intervento di Fabrizio Corona all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3 non è piaciuto a... L'articolo Grande Fratello Vip: Alessandro Cecchi Paone contro Fabrizio Corona. Ecco cosa ha detto di lui proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

La spontaneità vince su ogni Cosa : Rossi - Marquez e quel momento speciale a Sepang : ”Vale? Ecco Cosa mi ha detto” [VIDEO] : Marc Marquez e Valentino Rossi protagonisti nel post qualifiche del Gp della Malesia: il Dottore chiede scusa al rivale spagnolo della Honda Sono andate in scena nella mattinata italiana le qualifiche del Gp della Malesia di MotoGp: Marc Marquez ha conquistato la sua 80ª pole in carriera, anche se al termine dei festeggiamenti è stato penalizzato per aver ostacolato Andrea Iannone e, dunque, domani partirà dalla terza fila in gara a ...