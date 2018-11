Coppa d’Africa | primo gol di Kondogbia con la Repubblica Centrafricana L’ex Inter

Coppa d’Africa - il Senegal batte la Guinea ma Manè scoppia a piangere : ecco cos’è successo [VIDEO] : I campionati sono fermi per la pausa dedicata alle partite delle Nazionali così, se le selezioni europee sono impegnate perlopiù in Nations League, le squadre del continente africano si sfidano nelle qualificazioni per la prossima Coppa d’Africa. Nella giornata di ieri si è disputata la gara tra Guinea Equatoriale e Senegal, una partita molto combattuta e decisa solamente da un’autorete del terzino Guineano Meseguer. Un altro ...

Calcio estero; Qualificazioni Coppa d’Africa : tra prime volte - conferme e incertezze : Si sono giocate l’altro ieri le ultime partite valide per la quarta giornata dei gironi di qualificazione alla Coppa d’Africa 2019 che, per la prima volta nella sua storia, si giocherà in estate, dal 15 giugno al 13 luglio. Il Paese ospitante sarà il Camerun.Andiamo a vedere nel dettaglio i risultati e le classifiche di ogni girone.–Gruppo A: tutto già deciso in questo gruppo. Infatti, visti i risultati di ieri, Senegal e Madagascar ...

Coppa d’Africa - Madagascar incredibile : qualificazione storica : Il Madagascar entra nella storia. incredibile qualificazione dopo la vittoria per 1-0 nella gara contro la Guinea Equatoriale, si tratta della prima partecipazione e pass staccato con ben due giornate d’anticipo. Sono stati conquistati ben 10 punti nelle prime 4 partite, tre vittorie ed un pareggio e percorso che può essere considerato straordinario per una squadra come il Madagascar. E’ stato Njiva Rakotoharimalala, ...

Serie D - Coppa d’Africa e rugby nel weekend di DAZN : La lista completa di tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma del Gruppo Perform in questo weekend. Dal campionato cadetto alla boxe. L'articolo Serie D, Coppa d’Africa e rugby nel weekend di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Kondogbia lascia la Francia : giocherà le qualificazioni alla Coppa d’Africa : Fino a qualche anno fa, Geoffrey Kondogbia rappresentava uno dei prospetti di maggior valore delle selezioni giovanili francesi. Poi la crescita del centrocampista frena conseguentemente al trasferimento all’Inter e la mediana dei Blues scopre nuovi talenti, Kantè e Tolisso in primis. Così Kondogbia ha deciso di cambiare Nazionale, accettando la convocazione del Ct della Repubblica Centrafricana, suo paese d’origine, Raoul ...