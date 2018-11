Contratto scuola | aumenti 2019 | 2020 e 2021 di € 45 | 58 e 72 | ipotesi titolarità di sede

Contratto scuola ultime notizie - ministro Bussetti : ‘Ho mantenuto l’impegno che avevo preso’ : Il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha ribadito come sia volontà del Governo dare un’adeguata risposta al personale scolastico. Il numero uno del dicastero di Viale Trastevere ha presentato alla Camera le norme contenute nella Legge di Bilancio 2019 che permetteranno, se non altro, di mantenere anche per l’anno prossimo l’elemento perequativo con la conseguente trattativa per il rinnovo di Contratto. Rinnovo ...

Contratto scuola 2019/2021 ultime notizie : esito incontro con ministro PA - Giulia Bongiorno : I sindacati hanno incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, in merito al rinnovo del Contratto del comparto scuola per il triennio 2019/2021. Un rinnovo di Contratto che si preannuncia al quanto problematico, soprattutto per la mancanza di risorse da destinare agli aumenti delle busta paga del personale scolastico, aumenti che si preannunciano irrisori, secondo quanto contenuto nella Legge di Bilancio. Flc-Cgil sul ...

Rinnovo Contratto statali e scuola - aumenti stipendi : le cifre delle tabelle della relazione tecnica : Per gli aumenti degli stipendi dei dipendenti statali e scuola resterebbero 330 milioni, ovvero circa 10 euro a dipendente PA. E’ quanto emerge dalle tabelle della relazione tecnica alla legge di bilancio riportate da Il Sole 24 Ore. Questo per ciò che riguarda il 2019 ma anche per il 2020 e 2021 la situazione non cambia troppo. Il 70% dei 1,1 miliardi di euro di fondi risulta essere infatti già bloccato, ‘prenotato’ per ...

Contratto statali - di quanto aumenta lo stipendio della scuola? Le cifre : Con il rinnovo dei contratti statali, nella legge di bilancio, si prevedono aumenti da 50 euro al mese. Un primo piccolo aumento si avrà da aprile 2019 (8 euro) che salirà poi a luglio (13/14 euro). Aumenti che i dipendenti statali, docenti e ATA si ritroveranno nei cedolini stipendiali mensili. Nella legge di bilancio sono, infatti, contenuti anche gli stanziamenti che serviranno per il rinnovo dei contratti del prossimo triennio 2019/2021. ...

Contratto scuola ultime notizie : Malpezzi attacca ‘Di Maio mente - i docenti pagheranno a caro prezzo’ : La senatrice Simona Flavia Malpezzi del Partito Democratico attacca il Governo ed, in modo particolare, il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. Dopo le polemiche riguardanti i ‘tagli’ al comparto scuola contenuti nella nota di aggiornamento Def, il leader del Movimento Cinque Stelle ha voluto rassicurare il personale scolastico in merito alla temuta perdita dell’elemento perequativo relativo al Contratto scuola che scadrà alla ...

Contratto scuola ultime notizie : Di Maio rassicura - il nodo delle risorse nella Legge di Bilancio 2019 : Il leader del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio ha voluto rassicurare il mondo della scuola: “Non ci sarà un solo centesimo tagliato al mondo della scuola né a quello dell’università”, ha affermato il vice premier. C’è molta preoccupazione, infatti, tra il personale scolastico per quanto riguarda l’elemento perequativo previsto nel Contratto che scadrà il prossimo 31 dicembre. Flc-Cgil, Cisl e Uil rispondono a Luigi Di Maio sul ...

Contratto scuola e aumento stipendi docenti e ATA ultime notizie : l’istruzione torna ‘Bancomat’ : La scuola e l’istruzione torna ad essere un bancomat per altri ministeri, per altre riforme. Così scrive questa mattina Corrado Zunino sulle pagine di ‘Repubblica’. Cento milioni in meno per la scuola, con l’incognita rinnovo di Contratto dietro l’angolo, mentre sale la protesta dei sindacati. Per stessa ammissione del ministero, i nuovi tagli ‘potranno contribuire a finanziare le altre importanti misure ...

Contratto scuola e aumento stipendi ultime notizie : ecco perché il Governo non deve cadere nel controsenso : Una manovra di bilancio che trascura i dipendenti pubblici: così viene definita dal sindacato Anief in merito all’accordo di Governo sulla nota di aggiornamento al Def (Documento di Economia e Finanza). Ci si è preoccupati delle pensioni e del reddito di cittadinanza, ma l’esecutivo sembra non aver pensato a scongiurare la perdita dei mini-aumenti in busta paga appena ricevuti dai dipendenti statali. Stando così le cose, il Governo ...