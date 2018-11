Contraccettivi gratis ai rifugiati | dietrofront del M5S | ' La Lega non è d' accordo'

Manovra - il M5S fa retromarcia sui Contraccettivi gratis : ROMA - Il Movimento CInque Stelle cambia nuovamente idea e ritira l'emendamento alla Manovra che concedeva gratis i contraccettii ai giovani sotto i 26 anni. Anche ai migranti richiedenti asilo e ...

Manovra - Pd infuriato con il M5S 'Ci bocciano il testo sui Contraccettivi gratis ai giovani e lo ripresentano come fosse loro' : ROMA - Il Partito democratico è infuriato con il Movimento Cinque Stelle: ci bocciano un emendamento alla legge di Bilancio per regalare i contraccettivi ai ragazzi sotto 26 anni in commissione Affari ...

Legge di Bilancio - la proposta del M5s : Contraccettivi gratis per under 26 e richiedenti asilo : Con un emendamento alla Legge di Bilancio, il MoVimento 5 Stelle chiede di rendere gratuiti i contraccettivi per gli under 26, i richiedenti asilo, i destinatari di protezione internazionale, le donne che hanno interrotto la gravidanza e coloro a cui è stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.Continua a Leggere

