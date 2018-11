Conte | ' Il governo del cambiamento dichiara guerra | basta roghi'

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Caserta : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Rifiuti - Di Maio e Salvini agli antipodi. Media Conte. Domani Governo a Casera : Salvini non molla e rilancia: 'Troveremo una soluzione ma dai Rifiuti si produce ricchezza'. Di Maio: 'Gli inceneritori non sono nel contratto di Governo'. Conte prova a Mediare. Domani con gran parte ...

Inceneritori - ancora scintille nel governo. E Conte fa l'arbitro tra Salvini e Di Maio : Economia circolare a cui ha fatto riferimento oggi anche il presidente della Camera, Roberto Fico, perchè 'dopo l'emergenza roghi', ha ammonito, serve 'un impegno serio, costante e senza sosta'. E '...

Rifiuti - fonti di palazzo Chigi : Conte garante contratto di governo : Il premier Giuseppe Conte è il "garante dell'osservanza del contratto di governo, su tutto il programma, quindi anche sul tema dell'ambiente e dei Rifiuti". Lo precisano fonti di palazzo Chigi, ...

Scontro Di Maio-Salvini sugli inceneritori - Conte : “Sarò garante del contratto di governo” : Giuseppe Conte sarà “garante” del contratto di governo. È quanto sottolineano fonti di Palazzo Chigi a proposito dell’ultimo Scontro a distanza tra i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sul tema rifiuti e inceneritori. Tema che, come ha subito ricordato il ministro del Lavoro e sviluppo economico pentastellato, non è Contenuto nel Contra...

Il caos Brexit spiazza il governo Conte : Il caos Brexit spiazza il governo Conte. Lontani i tempi in cui Lega e Movimento cinquestelle esultavano per la vittoria dei 'Brexiteers' al referendum britannico di due anni fa. Oggi a Roma non c'è esultanza intorno al nuovo difficile capitolo del lungo braccio di ferro tra il Regno Unito e Bruxelles. I partiti euroscettici al governo stavolta non scelgono: né con Bruxelles (ci mancherebbe), ma neanche con i Brexiteers, arrabbiati ...

Da Mario Draghi una stoccata al governo Conte : “Tutti i Paesi devono rispettare regole UE” : Durante un convegno il Presidente della Bce Mario Draghi ha fatto un chiaro riferimento all'Italia, anche senza nominarla in modo diretto: "La mancanza di stabilità aumenta lo spread", ed è per questo che "tutti i Paesi devono rispettare le regole dell'Unione europea". Alle parole di Draghi ha risposto il ministro Tria, sostenendo che gli investimenti pubblici servano per la coesione sociale.Continua a leggere

Dl Genova - Conte : governo al vostro fianco - la città si rialza : Roma, 15 nov., askanews, - 'Il decreto Genova è legge. Avevo promesso che non avrei mai abbandonato la città in ginocchio. Il governo è al vostro fianco, Genova si rialza'. Lo scrive sui social il ...

Il governo Conte ha perso un voto al Senato - e ci saranno conseguenze : Durante un voto in commissione sul "condono" per Ischia: due Senatori del M5S, tra cui Gregorio De Falco, rischiano l'espulsione

Legge di bilancio : cosa c’è nella lettera del governo Conte alla UE : Il governo non intende cambiare né i saldi della manovra né la struttura di provvedimenti "fondamentali", come il reddito di cittadinanza e la revisione della Legge Fornero. Ma nella lettera inviata dal ministro Tria alla UE spuntano le clausole di salvaguardia e le privatizzazioni: se il PIL non crescesse, dunque, il governo taglierà la spesa e dismetterà patrimonio pubblico, anche immobiliare, per 18 miliardi di euro.Continua a Leggere

Conte : 'Questo governo è per la libertà di stampa. Non temete' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Boeri piccona il governo "I numeri su quota 100? Conteggio non esiste..." : Il presidente dell'Inps, Tito Boeri , mette nel mirino ancora una volta la manovra e soprattutto la riforma delle pensioni. Il presidente dell'Inps critica in modo aspro le stime dell'esecutivo sul ...

Giallo sul vertice di governo. Conte incontra solo Salvini - poi vede Di Maio : Giallo sul vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sulla manovra. All'incontro c'erano il premier Giuseppe Conte e Matteo Salvini, assenti Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Tria. In seguito Conte ha incontrato anche Di Maio. Contrastanti le versioni di Lega e M5S. 'C'è stato un incontro informale, il vertice ci sarà domani', affermano i Cinque Stelle. 'Non c'è ...

Governo - al vertice solo Matteo Salvini e Giuseppe Conte : il M5s impazzisce - fanno fuori Luigi Di Maio? : Dicono da Palazzo Chigi che c'è solo Salvini e che è assente anche il ministro dell'Economia Tria. E' giallo. Il sospetto, a questo punto , è che al vertice incentrato sulla manovra il premier e il ...