Confermato il matrimonio tra Justin Bieber e Hailey Baldwin dopo settimane di

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: Confermato il matrimonio tra #JustinBieber e #HaileyBaldwin dopo settimane di indiscrezioni - jothebeautiful : RT @OptiMagazine: Confermato il matrimonio tra #JustinBieber e #HaileyBaldwin dopo settimane di indiscrezioni - OptiMagazine : Confermato il matrimonio tra #JustinBieber e #HaileyBaldwin dopo settimane di indiscrezioni - Conti160 : RT @mtvitalia: Puoi smettere di usare il condizionale: Hailey Baldwin e Justin Bieber sono ufficialmente sposati ?? -

(Di domenica 18 novembre 2018) Iltra. I due sarebbero veramente marito e moglie e ad avvalorare questa tesi sono alcuni indizi social che parlerebbero delle avvenute nozzegli rumors delle ultimeche parlavano di uno step più elevato nella loro relazione. L'annuncio del fidanzamento è arrivato all'inizio dell'anno, ma solo qualche settimana fa si era parlato di un presuntocelebrato in quel di New York e che ancora non aveva trovato conferma ufficiale. A fugare ogni dubbio è propriosul suo profilo Instagram, che ha pubblicato una foto dellacon la didascalia mia moglie è fantastica, con la quale ha lasciato poco spazio ai dubbi. La neo sposa ha anche cambiato il suo nome in, abbandonando così il suo nome da nubile. In questesi è anche parlato di un addio alla musica, con l'intenzione ...