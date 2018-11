Concerto per Genova | tutti i partecipanti

Jennifer Lopez - cachet da record per un mini-Concerto in Qatar : L'ultima follia di Jennifer Lopez è stata riportata dall'autorevole TMZ , aggiornatissimo su news e gossip dal mondo delle star. La celebre cantante e attrice recentemente ha partecipato ad un piccolo ...

Baggio al Concerto di Cremonini : palasport in piedi per l'ex campione : "Da quando Baggio non gioca più, non è più domenica": il celebre passaggio di Marmellata #25 è una dedica in diretta di tutto il palasport di Padova al grande Roberto Baggio. l'ex campione era tra i ...

Concerto per Genova - Morgan e Baccini all’Rds Stadium : Concerto per Genova, Morgan e Baccini all’Rds Stadium – “Un Concerto per Genova” 17 e 18 novembre, RDS Stadium, Genova Si arricchisce giorno dopo giorno il cast di “Un Concerto per Genova”, evento che vuole ricordare le vittime del Ponte Morandi devolvendo il ricavato all’Associazione degli sfollati di Via Porro e Via Del Campasso. Morgan, Frankie Hi-NRG, Francesco Baccini e I Camillas prenderanno parte all’evento, tra i ...

Channing Tatum pazzo per Jessie J : su Twitter un messaggio entusiasta dopo un Concerto della cantante : Si starebbero frequentando da qualche mese The post Channing Tatum pazzo per Jessie J: su Twitter un messaggio entusiasta dopo un concerto della cantante appeared first on News Mtv Italia.

«Mi dispiace - senza Romina non è felicita» - Al Bano criticato per il video del Concerto a Mosca : Che Al Bano e Romina siano nell’immaginario collettivo la coppia più bella del mondo è assodato, tuttavia le esigenze personali dell’artista di Cellino San Marco e quelle dell’ex moglie spesso non coincidono così capita che a Mosca durante un concerto gremito di fan, il Carrisi si sia esibito senza la sua storica spalla e abbia deluso le aspettative. Al posto dell'ex moglie, nelle immagini appare un'altra cantante che intona le note dello ...

Concerto in S.Francesco per i soci di Automobil Club : D'altronde oggi solo con la sinergia e l'integrazione tra enti e istituzioni è possibile realizzare spettacoli di qualità, in grado di coinvolgere il pubblico più disparato: in questa direzione sono ...

'Mi dispiace - senza Romina non è felicita' - Al Bano criticato per il video del Concerto a Mosca : Che Al Bano e Romina Power siano nell’immaginario collettivo la coppia più bella del mondo è assodato, tuttavia le esigenze personali dell’artista di Cellino San Marco e quelle dell’ex moglie spesso non coincidono così capita che a Mosca durante un concerto gremito di fan, il Carrisi si sia esibito senza la sua storica spalla e abbia deluso le aspettative.--Al posto dell'ex moglie, nelle immagini appare un'altra cantante che intona le note dello ...

Miss Keta apre il Concerto di Cosmo a Milano : biglietti in prevendita per il primo live in un palasport : Miss Keta apre il concerto di Cosmo a Milano. La data dell'evento è quella del 2 febbraio 2019, l'opening act dell'atteso spettacolo di Cosmo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) sarà la misteriosa Miss Keta, la cantante nota per non aver mai svelato il proprio volto. Si esibirà prima della performance di Cosmo, che per la prima volta sarà in concerto in un palasport. Ad annunciare la sorpresa ai fan è stato Cosmo stesso attraverso un post ...

Donizetti Opera Festiva - per il Concerto inaugurale torna il gusto della lirica nel ridotto del Sociale : ... che la dirigerà anche a Bergamo nel Castello di Kenilworth, e il mezzosoprano Daniela Barcellona, interprete iconica dei ruoli rossiniani sui palcoscenici di tutto il mondo. Completano il cast due ...

Paura per gli Aerosmith - Joe Perry collassa dopo il Concerto : Il chitarrista è stato portato via in barella dal Madison Square Garden sabato sera al termine di un'esibizione con Billy...

The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks nel 2019 : biglietti in prevendita per il Concerto in Italia : The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks nel 2019, in concerto il 13 giugno prossimo dopo i Tool. Il nome dei The Smashing Pumpkins a Firenze Rocks si aggiunge a quelli di Ed Sheeran e The Cure, attesi rispettivamente per il 14 e per il 16 giugno. Il gruppo si esibirà nella stessa serata dei Tool, già confermati per il 13 giugno. Firenze Rocks nel 2019 andrà in scena dal 13 al 16 giugno alla Visarno Arena di Firenze. I biglietti per le varie ...

I dEUS in Concerto in Italia : info e dettagli per la data del 28 aprile 2019 a Milano : I dEUS in concerto a Milano: biglietti disponibili su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 16 novembre I dEUS arrivano in Italia per una data unica, domenica 28 aprile 2019 al Circolo Magnolia di Milano. Lo stile della band, nata all’inizio degli anni ‘90, è caratterizzato da una combinazione di diversi generi musicali, rock, punk, folk e jazz, in cui si riconoscono le influenze di ...

Malore per il chitarrista degli Aerosmith Joe Perry dopo un Concerto : Momenti di paura per il chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, Joe Perry, che è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori insorti dopo una performance da ospite in un concerto di Billy Joel, a New York.Lo staff di Perry ha tranquillizzato i fan, spiegando che ora il musicista è vigile e reattivo, pur restando ricoverato in ospedale. Dovrebbe tornare sui palchi verso la fine di questo mese. Il ...

Aerosmith - malore per il chitarrista Joe Perry durante un Concerto : intubato nel backstage : Momenti di paura per il chitarrista degli Aerosmith e degli Hollywood Vampires, Joe Perry, che si è sentito male dopo essersi esibito come ospite in un concerto di Billy Joel, al Madson Square Garden di New York. Appena terminata la sua performance sul palco con “Walk This Way“, Perry ha avuto una crisi respiratoria ed è svenuto nel backstage. Subito i paramedici presenti l’hanno soccorso fornendogli ossigeno: il chitarrista è ...