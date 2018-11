Codacons : non solo bibite zuccherate - tassare anche merendine e patatine fritte : "tassare le bibite zuccherate lasciando fuori dal provvedimento alimenti che creano danni ancora peggiori per la salute umana, è un provvedimento per il Codacons sbagliato, che rischia di determinare ...

Codacons : domeniche ecologiche non risolveranno problemi smog : Roma – Scatta dopodomani la prima delle domeniche ecologiche previste dal Campidoglio, mentre dall’1 gennaio 2019 partira’ lo stop per circa 200mila vetture diesel circolanti a Roma e nell’hinterland. Provvedimenti che, secondo il Codacons, non risolveranno il problema dello smog in citta’ e determineranno solo danni per i cittadini. Si tratta di misure spot, semplici palliativi che non migliorano sul lungo termine ...

Codacons contro Comune Roma : non piove ma scuole chiuse : Roma – Durissimo il Codacons contro il Comune di Roma per il provvedimento che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna. “L’ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie- spiega l’associazione dei consumatori- La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a ...

Rc auto : Codacons - rischio aumenti non solo al Nord : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca AGRICOLTURA, CIA: PIANO STRAORDINARIO MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 3 giorni ago ...