Codacons contro la Raggi | ' Omissione di atti d' ufficio | non realizza il parco di Monte

Il Codacons si prepara all’incontro con gli operatori telefonici chiedendo aiuto ai dealer : Entro fine novembre si terrà un incontro tra le compagnie operanti in Italia e il Codacons per rivedere le condizioni contrattuali imposte ai dealer L'articolo Il Codacons si prepara all’incontro con gli operatori telefonici chiedendo aiuto ai dealer proviene da TuttoAndroid.

Stadio della Roma : ennesimo ricorso contro progetto da parte Codacons : Roma – Mentre la Procura di Roma ha chiuso l’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, con venti persone tra cui l’imprenditore Luca Parnasi che rischiano di finire a processo per i reati di associazione per delinquere, corruzione e finanziamento illecito, un nuovo ricorso contro il progetto Tor di Valle e’ stato depositato dal Codacons al Tar del Lazio, proprio sulla base degli illeciti contestati dalla Procura. Lo dichiara ...

Codacons contro Comune Roma : non piove ma scuole chiuse : Roma – Durissimo il Codacons contro il Comune di Roma per il provvedimento che ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata odierna. “L’ordinanza del Campidoglio sta generando disagi enormi alle famiglie- spiega l’associazione dei consumatori- La decisione di chiudere le scuole, arrivata solo poche ore fa, non ha dato il tempo ai cittadini di organizzarsi, costringendo migliaia di Romani a ...

Moody's - il Codacons contro il declassamento : 'È arrivato prima della pronuncia Ue' : Codacons se la prende con Moody's . L'agenzia di rating, giusto ieri, giovedì 19 ottobre, aveva fatto declassare l'Italia , tagliando la nostra classificazione da Baa2 a Baa3. Una notizia arrivata ...

Il Codacons presenta un esposto in procura contro Moody's : Mentre il governo si affretta a ribadire che l'Italia è stabile e che non ci sono problemi, la decisione dell'agenzia di rating Moody's di declasssare l'Italia continua a suscitare polemiche, in attesa della riapertura dei mercati il prossimo lunedì. L'associazione di consumatori Codacons lunedì presenterà un esposto contro Moody's alla procura della Repubblica di Roma. "Quello di Moody's - si legge in una nota - è un atto a rischio ...

Codacons : "Nuova indagine Antitrust contro Ryanair" : L'Antitrust, accogliendo l'esposto presentato dal Codacons, ha aperto un nuovo procedimento istruttorio su Ryanair , coinvolgendo stavolta anche la compagnia aerea Wizzair. Lo comunica il Codacons, ...

Codacons : "Nuova indagine Antitrust contro Ryanair" : Roma, 18 ott., AdnKronos, - L'Antitrust, accogliendo l'esposto presentato dal Codacons, ha aperto un nuovo procedimento istruttorio su Ryanair, coinvolgendo stavolta anche la compagnia aerea Wizzair. ...

Ferragni-Evian - Codacons controbatte a Fedez : scatta l'interrogazione parlamentare di FdI : Il caso Ferragni - Evian o Fedez - Codacons che dir si voglia continua a far discutere il bel Paese. Quella che fino ad un paio di giorni fa altro non sembrava che la più classica delle battaglie mediatiche dei cosiddetti 'Ferragnez', tra le tante che Chiara Ferragni e Fedez hanno affrontato sui social negli ultimi anni, si sta gradualmente spostando verso il terreno politico. Il presidente del Codacons Carlo Rienzi ha, infatti, replicato in ...

Un esposto del Codacons contro l'acqua Ferragni a 8 euro : FUNWEEK.IT - Anche il Codacons contro l'acqua firmata da Chiara Ferragni in vendita a 8 euro. 'Vendere una bottiglia di normalissima acqua da 0,75 l a 8 euro è un fatto non solo...

Chiara Ferragni : il Codacons contro l'acqua firmata - per Fedez è una caccia alle streghe : l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social da quando ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del lancio di un'acqua prodotta dalla nota azienda e venduta in confezioni con la firma della Ferragni al prezzo di 8 euro a bottiglietta, una cifra che ha suscitato malcontento e grandi polemiche sui social, dove in molti hanno gridato allo scandalo. In queste ore è sceso in campo anche il ...

Chiara Ferragni : il Codacons contro l'acqua firmata - per Fedez è una caccia alle streghe : l'acqua Evian firmata da Chiara Ferragni ha suscitato un vespaio di polemiche in rete e sui social da quando ieri pomeriggio si è diffusa la notizia del lancio di un'acqua prodotta dalla nota azienda e venduta in confezioni con la firma della Ferragni al prezzo di 8 euro a bottiglietta, una cifra che ha suscitato malcontento e grandi polemiche sui social, dove in molti hanno gridato allo scandalo. In queste ore è sceso in campo anche il ...

Ferragni - il Codacons presenta un esposto contro la bottiglia d’acqua : “8 euro è immorale” : Si muove anche il Codacons contro l’acqua minerale che Chiara Ferragni in collaborazione con Evian vende on lina ad un costo di 8 euro la bottiglia. Il movimento dei consumatori ha annunciato, infatti, voler presentare un doppio esposto: alla Guardia di Finanza perchè svolga accertamenti sul prezzo definito “immorale ma anche potenzialmente illegittimo”; al Mise perché valuti la possibilità di vietare in maniera assoluta la ...

Ferragni - il Codacons presenta un esposto contro la bottiglia d’acqua : 8 euro è immporale : Si muove anche il Codacons contro l’acqua minerale che Chiara Ferragni in collaborazione con Evian vende on lina ad un costo di 8 euro la bottiglia. Il movimento dei consumatori ha annunciato, infatti, voler presentare un doppio esposto: alla Guardia di Finanza perchè svolga accertamenti sul prezzo definito “immorale ma anche potenzialmente illegittimo”; al Mise perché valuti la possibilità di vietare in maniera assoluta la ...

Grande Fratello Vip - Lory Del Santo (dopo il suicidio del figlio) rivelerà in diretta la sua decisione. Moige e Codacons contro Francesco Monte : Quando mancano poche ore al debutto della terza edizione vip del Grande Fratello fioccano le polemiche. Dopo essere stata annunciata, con le foto ufficiali sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la presenza dell’ex tronista Francesco Monte era diventata un piccolo caso televisivo. Il ragazzo pugliese, dopo un tira e molla all’interno dell’azienda di Cologno Monzese, entrerà nella casa più spiata d’Italia ma non senza ...