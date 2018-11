Claudia Pandolfi | “A 16 anni andai a un provino in appartamento | mi chiesero di stendermi

ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 novembre 2018) “Avevo 16da subito non mi piacque quelperché era in une non in ufficio. Questa persona mi chiese di spogliarmi e dinuda sul divano. Io sono scappata e l’ho raccontato alla mia manager di allora”, per la prima voltaracconta a Verissimo un brutto episodio che ha segnato i suoi inizi da attrice. Il tema delle molestie è ovviamente caldo ai tempo del #metoo e dopo il caso Weinstein: “Non conosco il signor Weinstein. Non mi piace esprimere opinioni che riguardano fatti circoscritti. Se uno non conosce bene i fatti è meglio che faccia un passo indietro e non avanti. Quello che posso dire è che nella mia carriera o sono stata molto fortunata o il mio atteggiamento ha sempre allontanato un certo tipo di malizia. Avevo uno sguardo limpido quando parlavo con i produttori. Non avevo paura dell’interlocutore ...