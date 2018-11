CLASSIFICA MOTOGP Valentino Rossi terza posizione a rischio nel Gp di Valencia 2018

MotoGP - GP Valencia 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Dovizioso sul bagnato nella CLASSIFICA combinata - Valentino Rossi (14°) fuori dalla Q2 : Danilo Petrucci è stato il migliore delle prove libere 3 del GP di Valencia, ultima prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Il centauro della Ducati Pramac ha siglato il crono di 1’39″712 confermandosi estremamente performante sul bagnato. Anche questa sessione infatti si è svolta con la presenza della pioggia e l’umbro ha fatto vedere di saperci fare. Alle sue spalle, nella classifica combinata, Marc Marquez (1’39″767) ...

MotoGp Malesia 2018 - vince Marquez. Rossi cade a 4 giri dalla fine. La CLASSIFICA : Il nove volte campione del Mondo rientra in pista e taglia il traguardo in 18esima posizione. Non si ferma il portacolori del team Repsol Honda, che dalla settima casella rimonta fino a salire sul ...

CLASSIFICA Mondiale MotoGP - GP Malesia 2018 : Marc Marquez trionfa anche da campione del mondo - Dovizioso matematicamente secondo : Trionfo di Marc Marquez nel GP della Malesia 2018, penultima prova del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo in sella alla Honda, ottiene il nono successo stagionale precedendo la Suzuki dello spagnolo Alex Rins e la Yamaha Tech3 del francese Johann Zarco. Una gara amara per i colori italiani: Valentino Rossi, lungamente in testa alla corsa, cade a pochi giri dalla fine in curva-1, dando via libera al successo dell’iberico, ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Malesia 2018 : risultato e CLASSIFICA della gara : Ordine D’ARRIVO GP Malesia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 46 V. ROSSI 18:19.023 2 93 M. MARQUEZ +0.767 3 5 J. ZARCO +1.602 4 26 D. PEDROSA +4.204 5 42 A. RINS +4.845 6 4 A. DOVIZIOSO +5.704 7 25 M. VIÑALES +6.805 8 43 J. MILLER +7.386 9 19 A. BAUTISTA +11.233 10 9 D. PETRUCCI +11.704 Foto: Valerio ...

Video/ Motogp : highlights Gp Australia 2018 e CLASSIFICA piloti : grande vittoria di Vinales! (Phillips Island) : Video Motogp: gli highlights e i momenti salienti del Gran Premio d'Australia 2018. Ecco come si presenta la classifica piloti dopo la gara di Phillips Island.(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:05:00 GMT)

CLASSIFICA MOTOGP/ Vinales ha vinto il Gp d'Australia e punta Valentino Rossi : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, duello fra Dovizioso e Rossi.

CLASSIFICA Mondiale MotoGP - GP Australia 2018 : Marc Marquez al terzo “zero” dell’anno - Dovizioso allunga su Rossi e Vinales si avvicina : La Classifica generale del Mondiale MotoGP 2018 non vede particolari scossoni in vetta, anche perchè Marc Marquez ha già conquistato il suo titolo iridato, per cui il ritiro odierno non gli toglie certo il sorriso. Andrea Dovizioso invece, con il terzo posto di oggi allunga a +15 nel confronto diretto per il secondo posto con Valentino Rossi, mentre lo stesso distacco lo ha ora Maverick Vinales nei confronti del suo compagno di scuderia, grazie ...

MotoGp – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova CLASSIFICA piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

MotoGp Australia - la CLASSIFICA : colpo grosso della Yamaha - incidente per Marc Marquez [FOTO] : 1/21 AFP/LaPresse ...

CLASSIFICA MotoGp/ Il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island : Classifica MotoGp: il Mondiale Piloti in vista del Gp Australia 2018 Phillip Island. Marquez già campione del Mondo, possibile duello fra Dovizioso e Rossi per il secondo posto(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 03:50:00 GMT)

Griglia di partenza MotoGP - GP Australia 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche : classifica Q1 – GP Australia 2018 – MotoGP POS # RIDER GAP 1 19 A. BAUTISTA 1:29.851 2 44 P. ESPARGARO +0.254 3 17 K. ABRAHAM +0.323 4 21 F. MORBIDELLI +0.667 5 30 T. NAKAGAMI +0.673 6 10 X. SIMEON +0.828 7 38 B. SMITH +0.890 8 26 D. PEDROSA +0.925 9 41 A. ESPARGARO +1.060 10 12 T. ...

MotoGP - GP Australia 2018 : risultati e CLASSIFICA prove libere 1. Maverick Vinales comanda - Dovizioso chiude quarto - Marquez (6°) cade - Valentino Rossi è decimo : E’ dello spagnolo Maverick Vinales il miglior crono delle prove libere 1 del GP d’Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP. Il pilota iberico della Yamaha ha ottenuto il tempo di 1’29″952 ed ha preceduto le due Ducati Pramac di Jack Miller e di Danilo Petrucci, rispettivamente di 37 e 75 millesimi. Una prestazione che conferma come la M1 sia competitiva su questo tracciato tra le mani del n.25 e nello ...

