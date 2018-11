Chiara Appendino | Non ci saranno simboli della città di Torino al corteo

Chiara Appendino : "Non ci saranno simboli della città di Torino al corte No-Tav" : "Non ritengo, oggi, di coinvolgere nella manifestazione dell'8/12 simboli istituzionali che, per la loro stessa natura, rappresentano la sensibilità di un'intera comunità". Lo ha detto la sindaca Chiara Appendino interpellata in merito all'ipotesi che al corteo No Tav la Città di Torino si presenti con il gonfalone. Appendino ha comunque precisato di "condividere" la posizione del consiglio comunale sul Tav.

Chiara Appendino : 'Sempre pronta a incontrare le signore della protesta' : "Le sette signore hanno deciso di non incontrarmi, la porta è sempre aperta, è un brutto segnale perché da parte mia c'è piena disponibilità a discutere - ha diChiarato Chiara Appendino - La mia ...

Lettera con minacce di morte a Chiara Appendino. "Hai ucciso la città" : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha ricevuto una Lettera di minacce. "Tu e la tua setta di pazzoidi e falliti 5 stelle avete ucciso Torino - si legge - Adesso devi morire. Sappiamo dove vivi tu e la tua famiglia. Dormi molto preoccupata". A denunciare la Lettera anonima, sui social, è la stessa prima cittadina. "Magari si tratta di uno scherzo di cattivo gusto - commenta - ma una cosa è certa: continuerò a svolgere ...

Torino - in 500 alla prima manifestazione “Si Tav” contro la sindaca Chiara Appendino : “È prioritaria per la città” : Cinquecento persone si sono ritrovate in piazza questa mattina a Torino per manifestare il loro sostegno alla Tav e dire basta all’amministrazione Appendino. In piazza Castello, sotto la Prefettura, richiamati dal tam tam lanciato sui social dopo il voto di lunedì in consiglio comunale contro la Torino-Lione, c’erano tanti comuni cittadini, tra cui anche volontari di Torino 2006, rappresentanti del mondo produttivo e politico ed esponenti ...

Chiara Appendino : “Ascolto chi protesta - ma la Tav è il passato. E Torino non è ferma” : Chiara Appendino è tornata ieri da Dubai. Parla per la prima volta dopo i violenti attacchi alla sua maggioranza arrivati dalle categorie produttive torinesi....

"Due persone che si amano fanno una famiglia". Chiara Appendino risponde ai manifesti choc di ProVita : "Due persone che si amano fanno una famiglia. Continuerò le trascrizioni e non smetterò di dare la possibilità a questo amore di realizzarsi". Poi Chiara Appendino affida a Facebook un sorriso e indirizza il suo "saluto" alla pagina ufficiale dell'Onlus ProVita. L'associazione che "opera a favore della vita e del matrimonio tra uomo e donna", insieme a Generazione famiglia, aveva recentemente esposto a Torino dei manifesti ...

Chiara Appendino ESPERTA DI GNOCCHI/ Sfida e batte Paolo Peveraro ai fornelli : "La mia seconda volta" : CHIARA APPENDINO ESPERTA di GNOCCHI: Sfida e batte ai fornelli Paolo Peveraro. La sindaca di Torino giudicata dallo chef stellato Davide Scabin a Terra Madre Salone del Gusto.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 19:45:00 GMT)