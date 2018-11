Chiamate all' estero | l' Ue fissa il tetto massimo dei costi | quanto costeranno

Avvertimento a TIM - Wind Tre - Vodafone e Iliad : nuova spesa massima per Chiamate ed SMS dall’UE : Arriva direttamente dal Parlamento Europeo una nuova normativa che a conti fatti dà un chiaro messaggio anche ai principali operatori italiano, come nel caso di TIM, Wind Tre, Vodafone e Iliad. La questione, come abbiamo percepito già la scorsa estate, riguarda i costi gli utenti devono affrontare quando si trovano all'estero, o comunque all'interno dell'Unione Europea. Quali sono le novità in cantiere e quando entreranno ufficialmente in ...

Luigi Di Maio - la crisi isterica del leader grillino : non risponde alle Chiamate di Salvini : Il nodo sulla prescrizione cancellata già al primo grado di giudizio ha rischiato di far letteralmente saltare il governo. Di sicuro a saltare sono stati i nervi di Luigi Di Maio , sotto pressione ...

Alimenti : riChiamate uova di gallina per rischio salmonella [DETTAGLI] : Il Ministero della Salute rende noto che sono stati richiamati lotti di uova di gallina fresche da un allevamento in batteria per rischio microbiologico da salmonella enteriditis. Le uova sono state richiamate dal produttore Avicola Sagittario di Galante & C. I lotti interessati sono 081118/3 – 111118/3 – 131118/3 con scadenza 08/11/18-11/11/18-13/11/18, prodotti nello stabilimento C. da Strangolata di Bugnara ...

RiChiamate 238 mila Harley Davidson per un problema alla frizione : Quello che purtroppo c'è da dire è che si tratta del quarto richiamo in 5 anni per lo stesso problema alla frizione di queste note motociclette, amate dagli appassionati del brand in tutto il mondo. ...

Brescia - operatore gioca con il pc e non risponde alle Chiamate del pronto soccorso : la videodenuncia : Brescia, operatore gioca con il pc e non risponde alle chiamate del pronto soccorso: la videodenuncia La denuncia arriva da alcuni pazienti che lo hanno ripreso di nascosto mentre giocava a un videogioco sul pc al posto di rispondere alle telefonate di emergenza. E’ successo al pronto soccorso dell’ospedale Mellino Mellini di Chiari, in provincia di Brescia, dove un operatore socio sanitario passava il suo tempo a giocare al computer: nel video ...

Sinead O Connor si converte all Islam 'Chiamatemi Shuhada Davitt' : LONDRA. L'ultima di Sinead O'Connor è che si è convertita all'Islam. La celebre cantante irlandese, negli ultimi anni tormentata da depressione, problemi personali e manie suicide, lo ha annunciato ...

Tim - Vodafone - Wind tutti all’attacco di iliad con Chiamate illimitate e 50GB : Tim, Vodafone, Wind e ho perdono clienti a favore dell’operatore francese e passano al contrattacco con offerte che includono chiamate illimitate e 50GB da 6,99€ se passi da iliad e alcuni operatori virtuali effettuando la portabilità del numero. Tim Iron 50GB: minuti illimitati e 50 Giga La nuova tariffa, attivabile in negozio oppure online tramite operatore, è un’offerta dedicata ai clienti iliad e di operatori virtuali che non ...

Whatsapp - risolta vulnerabilità legata alle videoChiamate : Il servizio di messaggistica Whatsapp, di proprietà di Facebook, ha annunciato di aver corretto l’ultimo bug (scovato da Google Project Zero) sulla sua piattaforma che consentiva agli hacker di rilevare le applicazioni degli utenti quando rispondevano a una videochiamata in arrivo. Whatsapp vulnerabile Anche Whatsapp è stata vulnerabile, non è chiaro per quanto tempo e nemmeno se la vulnerabilità ha colpito gli utenti, almeno fino ad ...

WhatsApp allarme rientrato : è stata risolta la falla delle videoChiamate : WhatsApp ha ufficializzato che il bug di sicurezza che riguardava le video-chiamate è stato risolto e l’allarme scaturito ieri può considerarsi concluso: i dettagli.Tutto apposto, non ci sono problemi, è quello che ha comunicato di recente WhatsApp che annuncia di aver risolto un bug di sicurezza che riguardava la funzionalità delle video-chiamate all’interno dell’applicazione.WhatsApp e il problema di sicurezza delle ...

Il Boeing vola in mezzo ai grattacieli e scatena il panico : boom di Chiamate alla polizia per la manovra spericolata : Il colpo d’occhio è effettivamente impressionante: un Boeing della Royal Australian Air Force che fa manovra in mezzo ai grattacieli della città australiana di Brisbane. E infatti gli abitanti e i presenti sono rimasti sbalorditi di fronte a una scena, che a molti ha richiamato alla mente quella dell’11 settembre a New York. In realtà si trattava di un air show, ma molte persone, ignare, hanno chiamato la polizia temendo un attentato ...