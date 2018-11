C’è stato un terremoto di magnitudo 4 2 a Santarcangelo di Romagna

A Palermo C’è la foto con ministri e capi di Stato - ma Conte si distrae. I fotografi : “Chi sta salutando - Presidente?” : Alla cosiddetta “foto di famiglia”, alla conferenza di Palermo sulla Libia, mancava il generale Khalifa Haftar (presente all’incontro con Conte e Al Sarraj) ma c’erano ministri e capi di Stato: il capo del governo libico, l’inviato dell’Onu per la Libia Ghassan Salamè, il premier russo Dmitri Medvedev, il presidente dell’Egitto Al Sisi, il presidente della Tunisia, Essebsi, il presidente del Consiglio Ue, Donald Tusk, il ...

Omicidio Montopoli - C’è la svolta : arrestato 27enne - in casa sua trovata una pistola : Dopo ore e ore di interrogatorio, sono scattate le manette per Denny Scotto, residente nel Pistoiese, accusato del delitto di Giuseppe Marchesano, 27 anni. L’Omicidio risalirebbe a venerdì sera: il ragazzo è stato trovato senza vita dagli amici sabato sul divano di casa.Continua a leggere

F1 - Vettel sconsolato : “non C’è stato niente da fare - contento per il podio di Raikkonen” : Il pilota tedesco ha analizzato il Gp del Brasile, esprimendo la propria amarezza per il risultato ottenuto Un sesto posto davvero anonimo, figlio di una prestazione non all’altezza della Ferrari. Sebastian Vettel chiude con amarezza il Gp del Brasile, a distanza siderale dal vincitore Lewis Hamilton, apparso imprendibile insieme alla Red Bull. photo4/Lapresse Delusione e rabbia nel post gara per il tedesco, intervistato ai microfoni ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati : ‘Rispetto l’amore vero che C’è stato’. La replica del ministro : “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ancora. Gio Evan. Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo”. Elisa Isoardi cita l’artista Gio Evan (QUI chi è) per annunciare sui social la fine della storia d’amore con Matteo Salvini. Una delle coppie più chiacchierate di sempre (gli Al Bano e Romina 2.0, praticamente) si dice addio e lo fa sapere al ...

Tra il 2016 e il 2017 in Giappone C’è stato il più alto numero di suicidi di minorenni degli ultimi 30 anni : Nell’anno tra il marzo 2016 e il marzo 2017, 250 bambini e ragazzi Giapponesi si sono suicidati, il numero più alto dal 1986, quando i suicidi furono 268. I dati sono stati diffusi dal ministero dell’Istruzione Giapponese e riguardano gli

Roma - scontro mortale in galleria : per un 24enne non C’è stato niente da fare : Incidente tremendo poco dopo le 7 di sabato, 3 novembre, 2018, mattina. Uno schianto tra un furgone e un’auto che non ha lasciato scampo al giovane conducente della macchina coinvolta. La vittima è un ragazzo di 24 anni, morto sul colpo. Nello scontro sono rimaste ferite altre persone, tre stranieri che stavano andando al lavoro, ma non in modo grave. L’incidente si è verificato di mattina presto all’interno della galleria Appia, sul ...

Clio Make Up sbarca a Roma. Ecco tutto quello che C’è da sapere sul negozio della youtuber italiana che ha conquistato New York. : Clio Zammatteo, meglio conosciuta come Clio Make-Up, è la truccatrice diventata una vera e propria star dei social grazie ai consigli che dà sul mondo beauty. Dopo essere diventata mamma e aver superato i... L'articolo Clio Make Up sbarca a Roma. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul negozio della youtuber italiana che ha conquistato New York. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

C’è stato un incendio all’ospedale Villa San Pietro - a Roma : circa 400 pazienti saranno trasferiti in altre strutture : Nella notte tra il 2 e il 3 novembre c’è stato un incendio all’ospedale Villa San Pietro di Roma, sulla Cassia. Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe iniziato verso le 4 di notte per via di un cortocircuito a un generatore,

Maltempo - Coldiretti : “Non C’è tregua in Veneto - delimitate le aree per la richiesta dello stato di calamità” : La gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia del vento e quella dell’acqua che alla sede regionale di Coldiretti stanno arrivando già le prime segnalazioni per iniziare la conta dei danniLa gente dell’Altopiano di Asiago e delle montagne bellunesi hanno ancora sotto gli occhi l’intensita’ della devastazione, la furia ...