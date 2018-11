Cassa integrazione | pochi i fondi del decreto a rischio mille lavoratori

Vertenza Pilkington - prorogata Cassa integrazione per 1648 lavoratori : Chieti - Al ministero del Lavoro è stata prorogata la cassa integrazione per i 1.648 lavoratori della Pilkington Italia Spa nei due stabilimenti di San Salvo (Chieti) e Settimo Torinese (Torino). Lo fa sapere con una nota il ministero del Lavoro spiegando che l'azienda ha presentato un piano di riorganizzazione aziendale che consente la proroga degli ammortizzatori sociali. "Il Ministero del Lavoro - si legge nella nota - continua ...

Alitalia - Usb : 'Nessuno accordo sulla Cassa integrazione' : Niente accordo tra l'Alitalia e il sindacato Usb. L'unione sindacale di base, infatti, conferma il mancato accordo riguardo la procedura di proroga fino al 23 marzo prossimo della Cigs per Alitalia ...

Di Maio - Cassa integrazione per Comital : ANSA, - TORINO, 31 OTT - "I lavoratori Comital non perderanno il reddito. Stiamo votando un emendamento del governo che permette di avere la cassa integrazione e di sperare in una nuova proprietà che ...

Alitalia - nulla di fatto su rinnovo Cassa Integrazione : nulla di fatto all'incontro di oggi 29 ottobre tra Alitalia e sindacati. I rappresentati della compagnia aerea e quelli sindacali si sono dati appuntamento al Ministero del Lavoro ma non hanno ...

Lavoro - il decreto fiscale smonta un altro pezzo di Jobs Act : allargata la Cassa integrazione straordinaria : Il decreto fiscale modifica un altro pezzetto del Jobs act renziano. Dopo il decreto dignità che ha limitato l’uso di contratti a termine, arrivano ritocchini in materia di cassa integrazione straordinaria. Nel dettaglio, all’articolo 25 del decreto, il governo gialloverde concede la proroga della cassa straordinaria non solo per i casi di riorganizzazione o crisi aziendale, ma anche a seguito di un contratto di solidarietà per un ...

Nuovi ordini per la Panda e Fca annulla tre giornate di Cassa integrazione a Pomigliano : Nuovi ordini per la Panda, e Fca annulla tre giornate di cassa integrazione, delle otto previste a fine ottobre, per gli operai dello stabilimento di Pomigliano d'Arco. Lo ha reso noto Antonio Accurso,...

Dalla Cassa integrazione all'Rc auto - le 13 misure previste nel decreto semplificazioni : Taglio sprechi e vitalizi si riducono i costi della politica nelle Regioni a statuto ordinario, speciale e nelle province autonome, mediante il calcolo contributivo dei vitalizi derivanti da mandato ...

Exor - i guai della Cassaforte Agnelli L'integrazione di Fca in alto mare : Il numero uno di Exor, John Elkann riuscirà a pilotare il gruppo senza più il prezioso aiuto di Sergio Marchionne? Bella domanda a tre mesi dalla scomparsa del manager italo-canadese. Per esempio c'è un'operazione di integrazione di Fiat Chrysler Automobiles che rimane in alto mare, mentre i profitti del colosso delle riassicurazioni PartnerRe sono in contrazione Segui su affaritaliani.it

Decreto Genova - sindacati e Confindustria chiedono modifiche. Cgil : “Inserire Cassa integrazione per chi lavora in zona rossa” : La necessità di modificare il Decreto Genova mette d’accordo sindacati e Confindustria. Entrambi sono scesi in piazza a Genova, con un presidio sotto la prefettura, per chiedere al governo misure concrete a sostegno della città dopo il crollo del ponte Morandi. Da un lato Cgil, Cisl e Uil lanciano l’allarme sui 45 milioni di euro che “mancano” per garantire la cassa integrazione in deroga ‘retroattiva’ ai ...

Alitalia - Cassa integrazione per 1500 dipendenti. Lo spettro della nazionalizzazione : L'ex compagnia di bandiera ha richiesto la prosecuzione della cigs fino al 23 marzo 2019. Venerdì 12 ottobre l'incontro con...

Cassa integrazione - i numeri dicono che la crisi sta ancora facendo danni : Si auspica un dialogo con il governo per la definizione di provvedimenti necessari al rilancio strutturale dell'economia e del lavoro nel nostro Paese'.

Gam Bojano : la ripartenza è lenta - i lavoratori costretti a chiedere la proroga della Cassa integrazione : Davanti ai proclami della politica per il lavoro , appare paradossale come: da una parte si parli di fare approdare investimenti sul territorio molisano ; e dall'altra non si dia seguito agli accordi ...

Di Maio : 'In dl urgenze Cassa integrazione per cessazione attività' : "La cassa integrazione per cessazione di attività la reintroduciamo nel decreto urgenze". Lo ha affermato il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sottolineando che "le ...