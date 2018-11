Caruana Galizia | è svolta I media maltesi | ' Scoperti i mandanti dell' omicidio'

Omicidio Daphne Caruana Galizia - media maltesi : identificati mandanti - : Gli investigatori, secondo il Times of Malta , avrebbero individuato "più di 2" persone responsabili dell'attentato alla giornalista nel 2017. La famiglia ha detto di non essere stata informata. ...

Daphne Caruana Galizia - Times of Malta : “Identificati i mandanti dell’omicidio della giornalista” : I mandanti dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia sono stati identificati. Questo almeno sostiene il quotidiano maltese Times of Malta nell’edizione di oggi. Gli investigatori hanno identificato un gruppo di “più di due” cittadini maltesi che si ritiene siano i mandanti dell’omicidio della giornalista, uccisa con un’autobomba il 16 ottobre del 2017. Secondo il Times of Malta, alti funzionari che guidano l’indagine hanno ...

Bce ritira licenza a Pilatus Bank - l'istituto di credito su cui indagava Daphne Caruana Galizia : ... l'istituto di credito su cui stava indagando Daphne Caruana Galizia, la giornalista uccisa da un'autobomba il 16 ottobre 2017 dopo aver portato alla luce la corruzione politica e le tecniche di ...

Matthew Caruana Galizia finalista per RSF Press Freedom Awards : a cura di "The Shift News" Per l'Italia è stato nominato il cronista sotto scorta Paolo Borrometi Reporters Without Borders , Reporter sans frontiers , ha annunciato oggi la lista dei premi per la ...

Daphne Caruana Galizia - a un anno dalla morte nessun progresso nelle indagini. Il figlio : “I giornalisti a Malta sono soli” : Un anno fa veniva uccisa Daphne Caruana Galizia. Era il 16 ottobre 2017 quando la giornalista investigativa maltese, 53 anni, moriva per l’esplosione di un ordigno piazzato sotto la sua auto: aveva indagato sui ‘Malta files‘, un ramo dei Panama papers (lo scandalo sui paradisi fiscali emerso nel 2016), facendo luce sulle infiltrazioni mafiose, il riciclaggio e la corruzione della polizia nella piccola isola mediterranea. Le sue ...

DAPHNE Caruana GALIZIA/ Rai cambia palinsesti e ricorda la giornalista maltese uccisa : DAPHNE CARUANA GALIZIA: giornalista maltese uccisa in attentato il 16 ottobre di un anno fa. Per il primo anniversario dalla morte la Rai le dedica i suoi palinsesti. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:59:00 GMT)

Omicidio Daphne Caruana Galizia - così il governo maltese rimuove le proprie responsabilità : The Daphne Project è un lavoro collettivo condotto da un gruppo internazionale di giornalisti in rappresentanza di 18 testate, tra le quali Repubblica, per continuare il lavoro di Daphne Caruana ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia : quel vascello dei trafficanti nella secca al largo di Valletta : LA Valletta - Marsa, l'insenatura più profonda del Grand Harbour di Valletta, è il vero porto di Malta. Una selva di pescherecci e rimorchiatori. E dietro, nell'ombra, moli di magazzini fatiscenti e ...

Omicidio Daphne Caruana Galizia - così il governo maltese rimuove le proprie responsabilità : Perché il ministro Cardona ha incontrato uno dei killer della giornalista prima e dopo l'assassinio?